(Pocket-lint) - Der nächste große Marvel-Film, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, hat seinen ersten Trailer erhalten. Ihr könnt ihn euch oben ansehen.

Neben Paul Rudd als Ant-Man/Scott Lange spielen in dem neuen Marvel-Film Evangeline Lilly als Scotts Freundin Hope van Dyne, Kathryn Newton als Cassie Lange (Scotts Tochter) und Jonathan Majors als Kang, der neueste Superschurke des MCU, der letztes Jahr in Loki eingeführt wurde. Zusammen mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) erkundet die Familie das Quantenreich - "interagiert mit seltsamen neuen Kreaturen und begibt sich auf ein Abenteuer, das sie über die Grenzen dessen hinausbringt, was sie für möglich gehalten haben", so die Beschreibung von Marvel.

Die Familie wird in das Quantenreich transportiert, nachdem Scotts Tochter Cassie eine Maschine gebaut hat, die sie versehentlich dorthin schickt.

Das Quantenreich ist eine Dimension im Multiversum. Es ist ziemlich geheimnisvoll, und es sieht so aus, als wüsste Janet einige Details über die Zeit, die sie in diesem Reich verbracht hat, die sie der Gruppe noch nicht erzählt hat. Außerdem darf man nicht vergessen: Nach den Ereignissen von Avengers: Infinity War saß Scott dort fest, und in Endgame beschrieb er es als sein eigenes mikroskopisches Universum. Tatsächlich nutzten die Avengers die Zeitregeln des Reichs, um Thanos' Schnapper rückgängig zu machen.

Auf der San Diego Comic-Con verriet Regisseur Peyton Reed: "Wir waren begeistert, einen dritten Ant-Man-Film und eine Trilogie machen zu können. Und wir wussten, wenn wir das tun würden, wollten wir einige Dinge anders machen. Wir wollten wirklich eine harte Linkskurve einschlagen und einen Film machen, der noch epischer ist, aber trotzdem die Geschichte dieser Familiendynamik und alles, was zwischen Scott und Hope und Cassie vor sich geht, vorantreibt."

Reed fuhr fort: "Cassie ist jetzt 18 Jahre alt und vielleicht weiß Scott nicht so recht, wie er als Erwachsener mit ihr umgehen soll, weil er diese fünf Jahre durch die Ereignisse in Endgame verloren hat. Und wir wussten auch, dass wir unsere Helden gegen einen sehr, sehr starken Gegner antreten lassen wollten. Ich bin mit den Comics aufgewachsen und kannte Kang den Eroberer, einen der großen, bösen Charaktere in den Comics, also war es für uns eine große Sache, unsere Helden gegen Kang den Eroberer antreten zu lassen. Wir waren groß und wir waren auch klein.

Ant-Man and the Wast: Quantumania kommt am 17. Februar 2023 in die Kinos.

Schreiben von Maggie Tillman.