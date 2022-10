Disney+ unterstützt jetzt 4K HDR auf PlayStation 5

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Disney hat eine neue Version der Disney+-App für PlayStation 5 veröffentlicht.

Die spezielle PS5-Version ersetzt diejenige für PS4, auf die Besitzer der Current-Gen-Konsole bisher beschränkt waren. Sie erhöht endlich die Bildqualität auf 4K HDR für viele Shows und Filme.

"Ein wichtiger Teil unserer globalen Expansionsstrategie ist es, die Verbraucher dort zu treffen, wo sie sind, und deshalb freuen wir uns, Disney+ für PlayStation 5-Nutzer zu verbessern", so Jerrell Jimerson, Disney Streaming Executive.

"Die Möglichkeit, 4K HDR-Videostreaming auf der Plattform zu unterstützen, wird das Seherlebnis für die Fans ebenfalls verbessern."

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels konnten wir auf unserer eigenen Konsole (in Großbritannien) nicht auf die PS5-Version von Disney+ zugreifen. Es kann also sein, dass es eine Weile dauern wird, bis der Rollout alle Regionen erreicht.

Sobald dies der Fall ist, finden Sie es im Bereich "Medien" auf Ihrem Startbildschirm. Möglicherweise müssen Sie auch die PS4-Version der App manuell ersetzen, wenn Sie sie bereits verwendet haben. Und denken Sie daran: Wenn Sie die App auf einer externen Festplatte gespeichert haben, funktioniert die PS5-Version nicht von dieser Quelle.

Die letzten Episoden der letzten Staffel von The Walking Dead sind kürzlich auf Disney+ in Großbritannien angelaufen. Das Gleiche gilt für Andor, das sich bereits anschickt, mit The Mandalorian um den Titel der besten Star Wars-Fernsehserie zu kämpfen.

Schreiben von Rik Henderson.