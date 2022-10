Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hulu wird demnächst 1 Dollar mehr für den Werbeplan und 2 Dollar mehr für den werbefreien Plan kosten. Der Streaming-Riese erhöht die Preise am 10. Oktober. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen oder ändern möchten, bevor die Preiserhöhung in Kraft tritt, hat Pocket-lint alle Schritte genau beschrieben. Der Vorgang ist ziemlich einfach und sollte nur eine Minute in Anspruch nehmen. Wir gehen auch auf die Preisänderung von Hulu ein.

Wie viel kostet Hulu jetzt?

Ab dem 10. Oktober 2022 können Sie Hulu zu den folgenden Tarifen abonnieren:

Hulus Preis für den werbefinanzierten Tarif: $7 ,99 pro Monat (statt $6,99 pro Monat)

,99 pro Monat (statt $6,99 pro Monat) Preis für den werbefreien Tarif von Hulu: $14 ,99 pro Monat (statt $12,99 pro Monat)

Die Preise für die Hulu-Pakete, die ESPN+ und Disney+ enthalten, werden noch nicht erhöht, aber Hulu hat weitere Preiserhöhungen für später in diesem Jahr geplant.

Das Paket mit werbefreiem Disney+, Hulu mit Werbung und ESPN+ wird 14,99 Dollar pro Monat kosten (statt 13,99 Dollar pro Monat), während der Preis für werbefreies Disney+, Hulu und ESPN+ bei 19,99 Dollar pro Monat bleiben wird. Disney führt außerdem zwei neue, günstigere Werbetarife ein: 9,99 Dollar pro Monat für Disney+ und Hulu und 12,99 Dollar pro Monat für Disney+, Hulu und ESPN+. Kurzum: Disney hat in diesem Jahr die Preise für alle drei Streaming-Dienste erhöht - sogar für Hulu mit Live TV. Eine vollständige Übersicht über alle Preisänderungen finden Sie im Pocket-lint-Leitfaden.

Wie man ein Hulu-Abonnement kündigt

Bei Hulu können Sie Ihr Abonnement jederzeit kündigen.



Wenn Sie über Hulu abgerechnet werden und Ihr Abonnement kündigen möchten, gehen Sie auf zu Ihrer Kontoseite auf einem Computer oder einem mobilen Webbrowser. Wählen Sie Abbrechen unter Ihr Abonnement. Möglicherweise wird Ihnen die Option angezeigt, Ihr Abonnement zu pausieren - wählen Sie Continue to Cancel. Wenn Sie gekündigt haben, sollte der Status auf Ihrer Kontoseite lauten: "Ihr Abonnement wird gekündigt". Hulu sendet außerdem eine Bestätigungs-E-Mail. Sie haben weiterhin Zugang zu Hulu bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums. Wenn Sie während einer Probezeit kündigen, verlieren Sie sofort den Zugang zu Hulu.

Wenn Sie für Hulu über einen Drittanbieter bezahlen, sind die Schritte zur Kündigung Ihres Abonnements unterschiedlich. Es kann sogar sein, dass Sie sich direkt an den Rechnungssteller wenden müssen. Wählen Sie Ihren Rechnungssteller aus der folgenden Liste aus, um zu den jeweiligen Hulu-Support-Seiten weitergeleitet zu werden und spezifische Anweisungen zu erhalten: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile und Verizon.

Wie man einen Hulu-Abonnementplan ändert

Möchten Sie vor der Preiserhöhung zu einem günstigeren Hulu-Abo wechseln? Das ist kein Problem. Sie können den Tarif direkt von Ihrer Kontoseite auf Hulu.com aus ändern.

Wenn Sie die Rechnung direkt von Hulu erhalten, loggen Sie sich mit einem Handy oder einem Webbrowser auf Ihrer Kontoseite ein. Suchen Sie nach dem Abschnitt Ihr Abonnement. Wählen Sie Plan verwalten. Ihr aktueller Plan wird grün markiert. Um zu einem anderen Tarif zu wechseln, schalten Sie den gewünschten Tarif von Aus auf Ein. Wählen Sie Änderungen überprüfen, um sie zu bestätigen. Sie können Ihre Add-ons auch über den Abschnitt Abonnement verwalten. Schalten Sie sie einfach ein/aus.

Wenn Sie für Hulu über einen Drittanbieter bezahlen, sind die Schritte zum Wechsel Ihres Abonnements unterschiedlich. Möglicherweise müssen Sie sich sogar direkt an den Rechnungssteller wenden. Wählen Sie Ihren Rechnungssteller aus der folgenden Liste aus, um zu den jeweiligen Hulu-Support-Seiten weitergeleitet zu werden und spezifische Anweisungen zu erhalten: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile und Verizon.

