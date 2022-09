Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein dritter Deadpool-Film wurde bereits 2019 bestätigt, aber damals wurde nur wenig darüber verraten.

Alles, was wir wussten, war, dass Ryan Reynolds erneut als Wade Wilson zurückkehren wird und dass der Anti-Held endlich Teil des Marvel Cinematic Universe sein wird.

Seitdem haben wir erfahren, dass Disney die Altersfreigabe beibehalten will, um die Integrität der Figur zu wahren und den Ton der ersten beiden Filme beizubehalten, und dass Shawn Levy Regie führen wird.

In letzter Zeit gab es außerdem einige interessante neue Entwicklungen. Hier ist also, was wir bisher wissen.

Erscheinungsdatum von Deadpool 3

Kommt am 6. September 2024 in die Kinos

Obwohl die Produktion von Deadpool 3 noch in den Kinderschuhen steckt und die Dreharbeiten angeblich erst Ende 2022 beginnen, hat Ryan Reynolds selbst verraten, dass der Film voraussichtlich am 6. September 2024 in die Kinos kommen wird.

Besetzung und Crew von Deadpool 3

Ryan Reynolds wird als Wade Wilson / Deadpool zurückkehren, während Leslie Uggams ihre Rolle als Blind Al wieder aufnehmen soll.

Die vielleicht größte Neuigkeit ist, dass bestätigt wurde, dass Hugh Jackman erneut seine Adamantium-Krallen als Wolverine ausfahren wird.

Es fällt mir schwer, meinen Mund darüber zu halten. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Shawn Levy, der mit Reynolds an Free Guy und The Adam Project gearbeitet hat, wird Regie führen. Die Deadpool-Urgesteine Rhett Reese und Paul Wernick haben das Drehbuch nach einer Vorlage von Wendy Molyneux und Lizzie Molyneux-Logelin (Bob's Burgers) geschrieben.

Deadpool 3 - Handlung und Gerüchte

Es gibt noch keine Hinweise auf die Handlung von Deadpool 3, außer der Tatsache, dass der Film Teil des MCU sein wird und dass Wolverine eine Rolle spielen wird.

Wie die ersten beiden Filme wird auch Deadpool 3 nicht jugendfrei sein. Kevin Feige von Marvel Studios möchte, dass die Figur das gleiche Aussehen, das gleiche Gefühl und den gleichen erwachsenen Sinn für Humor behält wie zuvor.

Wo kann man Deadpool 3 sehen?

Es ist noch nicht ganz bestätigt, aber es wird vermutet, dass Deadpool 3 Ende 2024 in die Kinos kommt und einige Monate später bei Disney+ erscheint.

Gibt es einen Deadpool 3-Trailer?

Obwohl es noch keinen vollständigen Trailer gibt, hat Ryan Reynolds im September 2022 einen komödiantischen Teaser auf seinen Social-Media-Konten gepostet. Du kannst ihn dir oben auf dieser Seite ansehen.

Was man vor Deadpool 3 sehen sollte

Bevor du dir Deadpool 3 ansiehst, solltest du dir natürlich die ersten beiden Filme ansehen. Und da im dritten Film Hugh Jackman als Wolverine mitspielen wird, sind auch alle X-Men- und Wolverine-Filme einen Blick wert.

Keiner von ihnen ist (noch) Teil des MCU, aber sie legen den Grundstein für die Figuren.

Wir wissen noch nicht, wie sich Deadpool in Marvels Film- und TV-Kontinuität einfügen wird, aber wenn man bedenkt, dass die oben genannten Filme und der gesamte MCU-Katalog jetzt auf Disney+ verfügbar sind, oft in 4K HDR (Dolby Vision) und mit Dolby Atmos-Sound, steht Ihnen die Welt offen.

Schreiben von Rik Henderson.