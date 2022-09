Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Secret Cinema ist schon seit einiger Zeit auf dem Vormarsch - von den bescheidenen Anfängen wird die Liste der Franchises, mit denen der immersive Event-Titan inzwischen zusammengearbeitet hat, immer länger.

Nach der Eroberung des Star-Wars-Universums und der Zusammenarbeit mit Netflix über Stranger Things kommt mit der neuesten Show in London nun auch Marvel ins Spiel. Wir haben uns auf den Weg zu Guardians of the Galaxy: The Live Immersive Experience (so der vollständige, wortreiche Titel), um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie sich diese Partnerschaft entwickelt hat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Eine ganz neue Welt

Für diejenigen, die das Konzept noch nicht kennen, bietet Secret Cinema die Möglichkeit, in die Nachbildung eines Teils einer fiktiven Welt einzutauchen. In der Vergangenheit bedeutete das, dass man durch das Mos Eisley von Star Wars oder das Los Angeles von Blade Runner spazierte, die Sehenswürdigkeiten besichtigte und mit den Schauspielern in ihren Rollen interagierte.

In diesem Fall können die Fans von Guardians of the Galaxy eine Reihe von Schauplätzen erkunden, die alle in einem Industriegebiet in der Nähe von Wembley untergebracht sind.

Es ist alles drinnen, aber das hat das Team von Secret Cinema nicht davon abgehalten, einige beeindruckende außerweltliche Sehenswürdigkeiten zu zaubern, vom Weltraumschnee von Contraxia bis zur glühenden Unterstadt von Nowhere.

Überall gibt es witzige Beschilderungen und eine Menge ablenkende Ecken und Winkel, die man erkunden kann, wenn man engagiert genug ist, um jede mögliche Spur der Geschichte aufzuspüren.

Dennoch können wir nicht behaupten, dass die Welt mit der Arbeit von Secret Cinema an Star Wars oder Blade Runner mithalten kann - und das mag daran liegen, dass die Filmwelt, in der die Wächter leben, trotz ihrer Popularität im Vergleich dazu ein wenig weniger lebendig ist.

Aber selbst mit diesem Vorbehalt werden Sie feststellen, dass es sich hier um einen wirklich fesselnden Ort handelt, an dem man sich ein paar Stunden aufhalten kann, und das wird durch die stets enthusiastischen Schauspieler unterstützt.

Storyville

Secret Cinema hat offensichtlich erkannt, dass man ein ganzes Publikum am besten in die Geschichte seiner Welt einbeziehen kann, wenn man ihnen ein zentrales Anliegen gibt, hinter dem sie sich versammeln können.

Diesmal ist es die Idee, dass sich die piratenähnlichen Ravager-Clans, zu denen jeder der Zuschauer gehört, gegen den ruchlosen Collector verbünden müssen. Diese "Wir gegen das System"-Masche ist in diesem Stadium nicht sehr neu, aber sie funktioniert, also warum sie ändern?

Wie immer bedeutet das, dass man sich mit jedem unterhalten sollte, der gut genug gekleidet ist, um zu erkennen, dass es sich um einen Schauspieler handelt, um herauszufinden, was vor sich geht und bei welcher Aktion man mitmachen kann.

Im Laufe von ein paar Stunden half unsere Gruppe dabei, ein Entführungsopfer zu retten und wegzuschmuggeln, handelte einen Deal für eine wertvolle Schmuggelware aus, entdeckte eine geheime Nachricht von Rocket selbst und fand immer noch Zeit, eine Auszeit vom Druck der Hauptgeschichte zu genießen.

Die besten Geheimkino-Erlebnisse lassen einen mit der Frage zurück, was in dem verschlossenen Raum war, in den man nicht hineingekommen ist, oder auf der Treppe, die man nicht hinaufgestiegen ist, und Guardians of the Galaxy hat dieses Gefühl von "Das würde ich gerne noch einmal machen, um zu sehen, was anders wäre". Dafür gehen wir doch ins Kino, Leute.

Allerdings hat die Geschichte selbst nicht gerade Pulitzer-Qualität, und die Beteiligung an wichtigen Handlungssträngen war ein wenig verworren. Diese sind zwar schön choreografiert, werden aber etwas chaotisch, wenn sich alle beim Zuschauen drängeln, was schwer zu vermeiden ist.

Die Dinge spitzen sich in einem größeren Set-Piece zu, in dem die Wächter Dinge tun, die die Wächter tun, obwohl wir in diesem Zusammenhang etwas enttäuscht waren, dass Rocket und Groot außen vor blieben - einen Weg zu finden, ihre Charaktere mit praktischen Effekten darzustellen, wäre schon etwas Besonderes gewesen.

Die Inszenierung ist dennoch immer wieder spannend, und Details wie Yondus pfeifengesteuerter Yaka-Pfeil glänzen durch ihre Realitätsnähe.

Anschauen oder nicht anschauen

Nach dem Stranger Things-Experiment mit kürzeren Erlebnissen, bei denen der Teil "sich hinsetzen, um einen Film zu sehen" übersprungen wird, hat Secret Cinema dies bei Guardians of the Galaxy zu einem optionalen Extra gemacht.

Wenn du den vollen Preis bezahlst, kannst du dich in einen Vorführraum begeben, um den zweiten Film mit einigen wirklich soliden Lichteffekten zu sehen.

Wir denken, dass das ein Fehler wäre - die Welt, die man erkundet hat, in all ihren Details zu sehen, ist eine großartige Möglichkeit, das zu festigen, was man während seiner Zeit in ihr getan hat, und auch eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen.

Aber auch hier sind wir ein wenig enttäuscht über den Mangel an immersiven Extras, abgesehen von einer coolen Beleuchtung. Die Zeiten, in denen die Schauspieler zu Schlüsselmomenten oder Kämpfen mimten, scheinen vorbei zu sein, und während manche diese Momente albern fanden, haben sie uns gefallen.

Das bedeutet, dass sich der Film mehr von der Erfahrung abhebt, was vielleicht ein Teil des Ziels ist, aber das ist eine Glättung der lustigen, schrulligen Seite, die die älteren Serien boten.

Tatsache ist jedoch, dass selbst bei einer Vergrößerung immer noch eine einzigartige Alchemie im Spiel ist, wenn man sich auf einen Abend mit Secret Cinema einlässt. Es ist, als würde man Dungeons and Dragons spielen, mit einem kompletten Set, einer Besetzung und einer Crew, die einen bei seinen Heldentaten unterstützt - und das macht genauso viel Spaß, wie es klingt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.