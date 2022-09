Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in den 90er Jahren gelebt haben, vor allem als Kind, dann sind Sie mit dem Film Hocus Pocus aufgewachsen. Die Fantasy-Komödie mit Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in den Hauptrollen erhielt gemischte Kritiken und war kein Kassenerfolg, als sie 1993 Premiere hatte. Doch heute ist der Film ein Kultklassiker und ein Muss für alle, die sich den Film zur Halloween-Zeit ansehen. Die Fans haben Disney angefleht, eine Fortsetzung zu drehen, und jetzt ist es endlich soweit.

Hokus Pokus 2 wird diesen Herbst auf Disney+ erscheinen. Hier erfährst du alles, was du über die lang erwartete Fortsetzung wissen musst, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, Details zu den Darstellern, Trailern und wo du sie streamen kannst.

Hokus Pokus 2 (2022): Was ihr wissen müsst

Lassen Sie uns zunächst über den ursprünglichen Hokus Pokus sprechen. Der Film beginnt in Salem, Massachusetts, in den 1600er Jahren und zeigt einen Zirkel böser Hexen (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy), die sich an Kindern vergreifen, indem sie sie mit einem Lied verzaubern und sich von ihren Seelen ernähren. Die Sanderson-Schwestern werden von den Einwohnern der Stadt gefangen genommen und für den Mord an Emily Binx und das Verschwinden ihres Bruders Thackery gehängt.

Hocus Pocus springt dann in die 1990er Jahre, wo wir den Teenager Max Dennison (Omri Katz) sehen, der kürzlich in die Stadt gezogen ist. Er erkundet mit seiner Schwester Dani (Thora Birch) und ihrer neuen Freundin Allison (Vinessa Shaw) ein verlassenes Haus. Allison, die abergläubisch ist, erzählt ihnen von den Hexen, die vor Jahrhunderten in dem Haus gelebt haben. Die Dennisons tun ihre Geschichte ab, doch dann zündet Max eine Kerze mit schwarzer Flamme an und lässt die Sanderson-Schwestern versehentlich wieder auferstehen. Nun müssen die Kinder mit Hilfe einer magischen Katze, die in Wirklichkeit Thackery ist, das Zauberbuch der Hexen stehlen, um sie daran zu hindern, unsterblich zu werden.

Warum ist das alles so wichtig zu wissen? Nun, in Hocus Pocus 2 zünden drei junge Frauen erneut die Kerze mit der schwarzen Flamme an und bringen versehentlich die Sanderson-Schwestern ins moderne Salem zurück. Wie die Dennisons müssen sie herausfinden, wie sie die kinderhungrigen Hexen daran hindern können, Unheil anzurichten und unsterblich zu werden. Das Beste an der Fortsetzung ist, dass Midler, Parker und Najimy alle ihre Rollen wieder aufgenommen haben.

Hokus Pokus 2 (2022): Erscheinungsdatum

Erscheinungsdatum von HocusPocus 2: 30. September 2022

Die Veröffentlichung von Hocus Pocus 2 ist für den 30. September 2022 geplant. Der Film wird exklusiv per Streaming übertragen und ist daher nicht in den Kinos zu sehen.

Hocus Pocus 2 (2022): So sehen Sie den Film

Hokus Pokus 2 ist ein Disney-Film - und wird daher exklusiv auf Disney+ gezeigt. Derzeit kostet der Streaming-Dienst in den USA 7,99 US-Dollar pro Monat, aber der Preis wird bald steigen.

Hokus Pokus 2 (2022): Besetzung

Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Bette Midler als Winifred Sanderson, Sarah Jessica Parker als Sarah Sanders und Kathy Najimy als Mary Sanderson. Sie sind die drei Sanderson-Schwestern. Zu den neuen Darstellern gehören Whitney Peak, Lilia Buckingham und Belissa Escobedo. Sie sind Highschool-Schülerinnen (Becca, Cassie bzw. Izzy), die die Sanderson-Schwestern zurückbringen.

Weitere Mitglieder der Besetzung sind:

Tony Hale spielt den Bürgermeister von Salem und Cassies Vater, Sam Richardson.

Die Besitzerin des Olde Salem Magic Shoppe (altes Sanderson-Haus) ist Hannah Waddingham, eine Figur namens The Witch

Froy Gutierrez spielt Mike, den Freund von Cassie

Taylor Paige Henderson spielt eine junge Winnie Sanderson

Juju Brene spielt eine junge Sarah Sanderson

Nina Kitchen spielt eine junge Mary Sanderson

Hokus Pokus 2 (2022): Trailer

Bislang hat Disney einen Teaser-Trailer (unten), eine Reaktion der Sanderson Sisters auf den Teaser (unten) und einen vollständigen Trailer (oben auf dieser Seite) veröffentlicht.

Teaser-Trailer | Hokus Pokus 2 | Disney+

Reaktion auf den Trailer | Hokus Pokus 2 | Disney+

Hokus Pokus 2 (2022): So holst du auf

Das ist ganz einfach: Schau dir erst das Original von Hocus Pocus an, bevor du dir die Fortsetzung ansiehst. Du kannst es jetzt über Disney+ oder Amazon Prime Video streamen.

Schreiben von Maggie Tillman.