Disney deutet Fusion von Hulu mit Disney+ in den USA an

(Pocket-lint) - Disney-Chef Bob Chapek hat angedeutet, dass Hulu und Disney+ in naher Zukunft fusionieren könnten.

Berichten zufolge steht das Unternehmen in Verhandlungen, um Comcast aufzukaufen und alleiniger Eigentümer von Hulu zu werden, was dann eine Reihe von Ereignissen auslösen könnte, die zu einer gemeinsamen App in den USA führen.

Diese würde dann mit der Disney+ App im Vereinigten Königreich und in Europa übereinstimmen, die einen Großteil der Disney-eigenen Erwachseneninhalte enthält, die derzeit exklusiv auf Hulu in den USA verfügbar sind.

Pam & Tommy zum Beispiel ist in den USA auf Hulu zu sehen, in Großbritannien auf Disney+ (als Teil des Star-Bereichs der App).

Natürlich könnte Disney beschließen, Disney+ in den USA einzustellen oder sich für etwas völlig Neues zu entscheiden: "Der Verbraucher diktiert im Grunde alles", sagte Chapek der LA Times während der D23-Veranstaltung von Disney.

"Sobald wir [den Anteil von Comcast] aufgekauft haben, werden wir in der Lage sein, Fragen wie diese zu erörtern, ob wir es eher wie in Europa handhaben, wo es eine Sechs-Marken-Kachel auf Disney+ gibt.

"Oder ob wir es als 'soft bundle' handhaben, wie wir es jetzt haben, oder ob wir in Zukunft eher zu einem 'hard bundle' übergehen.

Für bestehende Hulu-Abonnenten wird sich auf jeden Fall etwas ändern, da Comcast-Inhalte im Falle einer endgültigen Übernahme durch Disney zweifellos umziehen werden - höchstwahrscheinlich zu seinen eigenen App-Angeboten wie Peacock und SkyShowtime. Es sieht jedoch so aus, als ob Sie bis 2024 Zeit haben werden, bevor das passiert.

