(Pocket-lint) - Die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe wird im Jahr 2023 mit mehreren Filmen und einigen neuen und wiederkehrenden Fernsehserien anlaufen. Eine davon wird die Miniserie Secret Invasion für Disney+ sein.

Während der D23-Feierlichkeiten von Disney im September wurde ein Trailer veröffentlicht, den Sie oben sehen können. Hier ist außerdem alles, was wir bisher über die Serie wissen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, nur "2023". Es wird jedoch vermutet, dass es früher als Ende nächsten Jahres sein wird.

Die TV-Serie Marvel's Secret Invasion wird exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. Sie müssen ein Abonnent sein, um sie zu sehen.

Die Miniserie Secret Invasion wird sechs Episoden umfassen.

Die TV-Serie Secret Invasion basiert nur lose auf dem Comic-Event, das 2009 über mehrere Titel lief, und wird sich hauptsächlich auf Nick Fury und seinen Skrull-Verbündeten Talos konzentrieren.

Sie versuchen, eine Kabale anderer Skrulls zu enttarnen, die sich verwandeln können und hochrangige Positionen in den Regierungen der Erde infiltriert haben.

Das Superhelden-Ereignis, an dem so viele Helden aus den Büchern beteiligt sind, dass das Budget sogar die letzten beiden Avengers-Filme übersteigt, bleibt das Thema Paranoia und Misstrauen, allerdings auf einer persönlicheren Ebene.

Wie Sie im Trailer oben auf dieser Seite sehen können, spielt Samuel L. Jackson wieder seine Rolle als Nick Fury, der ehemalige Leiter von S.H.I.E.L.D., der nach langer Abwesenheit auf die Erde zurückkehrt. Auch Cobie Smulders als Maria Hill, Martin Freeman als Everett K Ross und Don Cheadle als James "Rhodey" Rhodes/War Machine sind erneut in MCU-Rollen zu sehen.

Ben Mendelsohn wird erneut den Skrull-Agenten Talos (aus Captain Marvel) spielen, während Emilia Clarke aus Game of Thrones die Rolle der Gloria Warner übernehmen wird.

Was sollte man eigentlich nicht sehen?

Die Avengers-Filme sind ein Muss, ebenso wie Captain Marvel, in dem man Talos und Fury zum ersten Mal zusammen sehen wird.

Captain America: Civil War und Black Panther sollten ebenfalls auf die Merkliste gesetzt werden, da Everett K Ross (Freeman) in beiden Filmen mitspielt. Oh, und es ist praktisch, die ersten drei Episoden von Agents of S.H.I.E.L.D. zu sehen, um mehr Hintergrundinformationen über Maria Hill (Smulders) zu erhalten.

Sehen Sie sich auch Spider-Man: Far From Home an - Hill wird darin von einem Skrull (Soren) verkörpert. Das gibt Ihnen ein paar Hinweise darauf, was Sie von Secret Invasion erwarten können.

Lies unbedingt unseren Leitfaden zu den MCU-Filmen und -Serien, der dir helfen sollte: In welcher Reihenfolge sollte man alle Marvel-Filme und -TV-Serien sehen?

Alle Marvel-Filme und -Fernsehserien sind auf Disney+ als Stream verfügbar.

Natürlich gibt es einen - du kannst ihn dir oben auf dieser Seite ansehen.

Wir werden weitere Trailer und Details posten, sobald sie erscheinen.

Schreiben von Rik Henderson.