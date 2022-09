Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der erste Black-Panther-Film mit Chadwick Boseman und Letitia Wright in den Hauptrollen war ein weiterer großer Erfolg für Marvel, als er 2018 in die Kinos kam, und die Fortsetzung steht schon bald vor der Tür.

Wakanda Forever wird einer der letzten Teile von Marvels Phase 4 für das Cinematic Universe sein, und es sieht so aus, als ob es angesichts des Ablebens von Chadwick Boseman im Jahr 2020 eine emotionale Erfahrung sein wird. Wir haben hier alle Details zum Film, einschließlich Trailer und Veröffentlichungsdatum.

Nachdem der Film schon eine ganze Weile auf der Liste von Marvel stand, steht Wakanda Forever nun endlich kurz vor der Veröffentlichung. Der Film wird am 11. November 2022 in die Kinos kommen und zu diesem Zeitpunkt sollten wir sicher sein, dass es keine Verzögerungen in letzter Minute geben wird, da dieses Datum so nah ist.

Bislang gibt es nur einen Trailer zu Wakanda Forever, aber der ist wirklich spannend und kann unten angeschaut werden.

Für einen ersten Trailer ist er wirklich ziemlich lang und zeigt Einblicke in eine ganze Reihe von bekannten Charakteren und auch den größten Neuzugang - Namor den Sub-Mariner.

Wie bereits erwähnt, wird "Wakanda Forever" bei seinem Erscheinen exklusiv in den Kinos zu sehen sein, so dass du dich mindestens ein paar Monate lang in ein Kino begeben musst, um den Film zu sehen.

Irgendwann wird er jedoch (wie jeder Marvel-Film) auf Disney+ erscheinen, und wir vermuten, dass dies irgendwann Anfang 2023 der Fall sein wird.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie es vorziehen, warten können, bis der Film auf dem Streaming-Dienst erscheint, um ihn auf diese Weise günstiger zu sehen.

Wir haben eine offizielle Version der Geschichte, die Wakanda Forever erzählen wird, dank Marvels eigenem Klappentext für den Film:

"In Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever" kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (u.a. Florence Kasumba) nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor der Einmischung der Weltmächte zu schützen.

"Während die Wakandaner sich bemühen, ihr nächstes Kapitel aufzuschlagen, müssen sich die Helden mit Hilfe von Kriegshündin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) zusammenschließen und einen neuen Weg für das Königreich Wakanda schmieden."

Das scheint relativ klar zu sein, aber da es im Vorfeld des ersten Trailers geschrieben wurde, lässt es den großen Faktor Namor und sein Meereskönigreich Talocan außen vor. Im Trailer sind Kämpfe zwischen Wakandanern und Talocanern zu sehen, es ist also offensichtlich, dass es zu Konflikten zwischen ihnen kommen wird.

Die große und andauernde Frage, die die Fans bis zur Fertigstellung des Films beschäftigen wird, ist natürlich: Wer wird Black Panther im Film sein? Da Boseman leider verstorben ist, wird der Anzug eindeutig von jemand anderem getragen werden, wie das Ende des Trailers zeigt, aber wir wissen nicht, von wem.

Es könnte sein, dass Shuri die Rolle übernimmt, aber es gibt noch viele andere Kandidaten, und vielleicht musst du dich einfach auf den Weg ins Kino machen, um es herauszufinden.

Black Panther: Wakanda Forever" kehrt Regisseur Ryan Coogler für einen weiteren Film zurück, was für Fans der Figur und des Schauplatzes eine gute Nachricht ist.

Die Besetzungsliste ist so beeindruckend wie immer, mit einer Reihe von neuen und wiederkehrenden Schauspielern:

Lupita Nyong'o als Nakia

Letitia Wright als Shuri

Angela Bassett als Königin Ramonda

Danai Gurira als Okoye

Winston Duke als M'Baku

Florenca Kasuma als Ayo

Martin Freeman als Everett K Ross

Dominique Thorne als Riri Williams

Michaela Coel als Aneka

Tenoch Huerta als Prinz Namor

Mabel Cadena als Namora

Alex Livinalli als Attuma

Die Zeit wird zeigen, wie groß oder klein jede dieser Rollen sein wird, aber Tenoch Huerta als Namor ist sicherlich eine große Bereicherung für die Geschichte der Serie.

Schreiben von Max Freeman-Mills.