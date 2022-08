Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Groot aus "Guardians of the Galaxy" und vor allem der kleine Groot haben die Herzen der Fans mit dem Satz "Ich bin Groot" erobert.

Jetzt hat der winzige Baum seine eigene Kurzfilmserie, und die ist so winzig wie die Figur selbst.

Die fünf Episoden der Serie sind jeweils nur 3 Minuten lang und zeigen, wie Groot wächst und seine ersten Schritte aus dem Topf macht. Hier ist alles, was du wissen musst.

Die Kurzfilme spielen nach den Ereignissen von Guardians of the Galaxy Vol. 2, aber vor der Tag-Szene in der Mitte des Abspanns. Und unser kleiner Baumheld ist immer noch auf seinen Blumentopf beschränkt, zumindest anfangs.

Im Laufe der Serie werden wir eine Vielzahl von Abenteuern und Missgeschicken erleben, während Groot heranwächst.

Regie bei den Kurzfilmen führt Kirsten Lepore, das Drehbuch stammt aus der Feder von Ryan Little. Vin Diesel ist wieder in seiner Rolle als Groot zu sehen und zeigt uns erneut, wie viel Emotionen ein einziger Satz vermitteln kann.

Wir können uns auch auf Cameos von Bradley Coopers Rocket Racoon freuen, und auch James Gunn, der Regisseur von Guardian of the Galaxy, wird eine Uhr sprechen.

Ja! I Am Groot ist sogar exklusiv auf der Plattform Disney+ zu sehen, du brauchst also ein Abonnement, wenn du die Kurzfilme sehen willst. Die Episoden wurden am 10. August 2022 erstmals auf der Plattform veröffentlicht.

Disney+-Abonnements beginnen bei 7,99 Dollar pro Monat in den USA und 7,99 Pfund in Großbritannien.

Interessanterweise werden die "I Am Groot"-Kurzfilme in der Disney+ App separat aufgelistet und erscheinen wie eigenständige Filme und nicht wie eine Serie.

Das macht es ein wenig schwierig, herauszufinden, welchen man sich zuerst ansehen sollte, aber keine Sorge, wir haben die richtige Reihenfolge unten aufgeführt:

Groots erste Gehversuche Der kleine Kerl Groots Verfolgungsjagd Groot nimmt ein Bad Magnum Opus

Ja. Du kannst dir den offiziellen I Am Groot-Trailer unten ansehen.

Wenn du die Guardians of the Galaxy-Filme nicht gesehen hast, dann hast du etwas verpasst. Oder vielleicht möchtest du einfach nur dein Gedächtnis auffrischen. Auf jeden Fall können Sie beide Filme auf Disney+ streamen. Du kannst sie auch digital bei Amazon ausleihen oder kaufen.

Schreiben von Luke Baker.