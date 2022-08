Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Disney hat weitere Details zu seinem werbefinanzierten Angebot bekannt gegeben, darunter auch, wie viel es kostet und wann es verfügbar sein wird. Interessanterweise wird Disney+ dadurch für bestehende Abonnenten nicht billiger.

Wenn Sie auf eine noch billigere Version von Disney+ mit Werbeeinblendungen gehofft haben, die deutlich unter 8 Dollar kostet, wird das nicht passieren. Ab dem 8. Dezember 2022 werden Sie Disney+ mit Werbung für 7,99 Dollar pro Monat sehen können. Das ist der aktuelle Preis für den ursprünglichen werbefreien Tarif. An dem Tag, an dem der werbefinanzierte Tarif startet, wird Disney ohne Werbung in den USA auf 10,99 Dollar pro Monat steigen. Diese Nachricht sollte nicht allzu sehr überraschen, denn Disney hat Investoren schon seit Monaten mitgeteilt, dass sein Flaggschiff-Streamingdienst Werbung enthalten wird, und nie eine Ersparnis versprochen.

Dennoch wird der Disney+-Werbeplan, wenn er später in diesem Jahr eingeführt wird, eine "geringere Werbebelastung und -häufigkeit aufweisen, um ein großartiges Erlebnis für die Zuschauer zu gewährleisten", sagte Disney-CEO Bob Chapek während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal des Unternehmens. Berichten zufolge plant Disney, die Werbepausen auf vier Minuten pro Stunde zu begrenzen. Das Unternehmen bestätigte während der Telefonkonferenz am Mittwoch auch, dass keine Werbung auf Kinderprofilen laufen wird.

Disney plant, den Werbeplan im Jahr 2023 international auszuweiten. Sie werden ihn nur auf monatlicher Basis erhalten können. (Außerdem wird das Jahresabonnement für Disney+ ohne Werbung um 30 Dollar auf 109 Dollar pro Jahr erhöht).

Weitere Informationen zu den neuen Preisen von Disney+, einschließlich der Kosten im Paket mit Hulu und ESPN+, finden Sie in unserem Leitfaden:

Schreiben von Maggie Tillman.