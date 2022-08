Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Astronaut Buzz Lightyear debütierte vor fast 27 Jahren im Originalfilm Toy Story, und jetzt spielt er die Hauptrolle in seinem eigenen abendfüllenden Film namens Lightyear. Aber es geht nicht um die Actionfigur. Stattdessen geht es um die Geschichte, die Andy zu einem seiner Lieblingsspielzeuge inspiriert hat. Hier erfährst du, wo du Lightyear jetzt online streamen kannst, ob er auf Disney+ läuft und was du sonst noch über den neuen Pixar-Film wissen musst .

Lightyear ist ein Animationsfilm, der von Walt Disney Pictures und Pixar Animation Studios produziert wird. Die Hauptrolle spielt der legendäre Space Ranger Buzz Lightyear - also die eigentliche Figur, nicht das von Tim Allen gesprochene Spielzeug aus dem Originalfilm von 1995. Zu Beginn des Spin-offs sind Buzz und seine Freunde vom Star Command auf einem außerirdischen Planeten gestrandet, der 4,2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Nach mehreren Jahren und fehlgeschlagenen Versuchen, Hyperspeed zu erreichen, rekrutiert Buzz Izzy, Mo, Darby und einen Roboterbegleiter namens Sox, um seine bisher schwierigste Mission in Angriff zu nehmen: Er muss den feindlichen Imperator Zurg besiegen und sich auf Zeitreisen begeben, um einen Weg nach Hause zu finden.

Chris Evans ist die Stimme von Buzz in Lightyear. Keke Palmer ist Izzy Hawthorne, Taika Waititi ist die Stimme von Mo, und Peter Sohn ist die Stimme von Buzz' Roboterkatze Sox.

Lightyear wurde am 8. Juni 2022 im El Capitan Theatre in Los Angeles uraufgeführt. In den USA und im Vereinigten Königreich kam er am Freitag, den 17. Juni 2022 in die Kinos.

Leider wurde das Spin-off in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus den Kinos verbannt, weil es eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen der Space Rangerin Alisha (gesprochen von Uzo Aduba) und ihrem Partner enthält.

Ja, Sie können Lightyear in IMAX Enhanced jetzt mit einem Disney+ Abonnement streamen. Der Film feierte seine Premiere auf der Streaming-Plattform am 3. August 2022. Die Abonnements beginnen bei 7,99 $ pro Monat in den USA und 7,99 £ in Großbritannien.

Watch it now: Lightyear (2022) auf Amazon Prime Video streamen

Ja. Lightyear ist auf Amazon Prime Video in UHD zum Streamen verfügbar. Sie können ihn in den USA für 19,99 $ kaufen.

Nein. Lightyear kann noch nicht auf Blu-ray oder DVD gekauft werden.

Ja. Sie können sich den neuesten Lightyear-Trailer oben auf dieser Seite ansehen. Unten haben wir einen älteren Trailer eingefügt.

Da Lightyear auf der Geschichte von Buzz, dem Spielzeug aus Toy Story, basiert, sollten Sie sich die Pixar-Franchise noch einmal zu Gemüte führen. Alle vier Toy Story-Filme können auf Disney+ gestreamt werden. Sie können sie auch ausleihen oder digital bei Amazon kaufen.

Sie sollten sich auch die von Pocket-lint empfohlene Reihenfolge der Pixar-Filme ansehen. Wir sagen Ihnen genau, wo Lightyear in der vollständigen Pixar-Theorie-Zeitlinie (und in der Toy Story-Zeitlinie) angesiedelt ist. Grundsätzlich ist Lightyear ein Science-Fiction-Film, den Andy vor den Ereignissen von Toy Story gesehen haben könnte. Als er Lightyear sah, wollte er wahrscheinlich die Buzz Lightyear-Actionfigur haben. Aus diesem Grund ist Lightyear im Pixar-Universum vor den eigentlichen Toy Story-Filmen angesiedelt.

