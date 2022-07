Wer wird den Pinocchio-Krieg gewinnen: Netflix oder Disney+?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Disney+ und Netflix werden sich in diesem Jahr auf einem der bisher härtesten Schlachtfelder duellieren. Ja, sie werden bald in das verwickelt sein, was man die "Pinocchio-Kriege" nennt.

Nun, wir nennen es jedenfalls so.

Bemerkenswerterweise werden beide Streaming-Dienste in den kommenden Monaten einen Pinocchio-Film veröffentlichen - Disney+ im September, Netflix folgt im Dezember.

Bei dem einen handelt es sich um eine Live-Action-Neuverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers unter der Regie von Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Der Polarexpress), bei dem anderen um einen düsteren Animationsfilm, der auf der Originalgeschichte basiert und von Guillermo del Toro (Hellboy, Pans Labyrinth, The Shape of Water) inszeniert wird.

Wir haben jetzt Teaser-Trailer für beide Filme und beide sehen gut aus. Aber wollen Sie wirklich zwei Pinocchio-Filme innerhalb kurzer Zeit sehen? Und wenn nicht, für welchen soll man sich entscheiden?

Hier sind unsere Gedanken.

Verfügbar: Netflix

Netflix Erscheinungsdatum: Dezember 2022

Pinocchio von Guillermo del Toro, bei dem er gemeinsam mit dem Animator Mark Gustafson Regie geführt hat, kommt im November in die Kinos und wird dann rechtzeitig zu den Feiertagen auf Netflix veröffentlicht.

Der Animationsstil erinnert stark an Tim Burtons The Nightmare Before Christmas und Corpse Bride - mit einem dunkleren Ton als in Disneys Remake. In der Hauptrolle ist Ewan McGregor als Sebastian J. Cricket zu sehen, außerdem stehen Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro und Christoph Waltz auf der beeindruckenden Besetzungsliste.

Die Geschichte orientiert sich eng an Carlo Collodis Originalmärchen und, seien wir ehrlich, das ist nicht gerade die Version, die man kleinen Kindern am Weihnachtsmorgen zeigen sollte. Wenn man bedenkt, wie konsistent del Toros Arbeit normalerweise ist, erwarten wir jedoch, dass dies eine tolle Version für ältere Kinder und Erwachsene sein wird.

Verfügbar: Disney+

Disney+ Erscheinungsdatum: 8. September 2022

Wer liebt nicht Disneys Zeichentrickfilm Pinocchio? Es stellt sich sogar die Frage, warum sich das Haus der Maus überhaupt dazu entschlossen hat, ihn als Live-Action-Film neu aufzulegen. Das Original von 1940 hat auch heute noch seine Gültigkeit.

Doch wenn jemand die Mischung aus Live-Action und animierten Spezialeffekten hinbekommt, die nötig ist, um Pinocchio zum Leben zu erwecken (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne), dann ist es Robert Zemeckis. Und sein langjähriger Mitarbeiter Tom Hanks scheint für die Rolle des Geppetto perfekt geeignet zu sein.

Weitere Stars sind Joseph Gordon-Levitt als Jiminy Cricket und Luke Evans (Furious 7), der den Kutscher spielt.

Kurz gesagt: Das ist der Pinocchio-Film für die ganze Familie in diesem Jahr. Na ja, wenn man das Original außer Acht lässt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Filme ihre Vorzüge haben und sich nach dem, was wir bisher gesehen haben, an unterschiedliche Zielgruppen richten. Und da beide im Rahmen eines Streaming-Dienstes ohne zusätzliche Gebühren erhältlich sind, gibt es auch keine Verpflichtungen. Ahem.

Schreiben von Rik Henderson.