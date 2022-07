Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fans von Daredevil haben am Wochenende die Nachricht erhalten, auf die sie schon lange gewartet haben. Während des Marvel Studios Panels auf der San Diego Comic-Con bestätigte Kevin Feige, dass der Mann ohne Furcht tatsächlich auf den kleinen Bildschirm zurückkehren wird und dass die neue Serie für Disney+ den Titel Daredevil tragen wird : Born Again" heißen wird.

Diejenigen, die sich auskennen, werden sofort eine Gänsehaut bekommen haben, denn das ist der Name der wohl besten Geschichte in der Geschichte des Comics.

Geschrieben von dem mehrfachen Preisträger Frank Miller und gezeichnet von David Mazzucchelli, erstreckte sie sich über die Daredevil-Nummern 227 bis 231 im Jahr 1986 und definierte die Figur neu, ähnlich wie Millers The Dark Returns es bei Batman tat.

Es beginnt damit, dass Karen Page, Sekretärin in Murdocks und Nelsons Anwaltskanzlei, die geheime Identität ihres ehemaligen Freundes an Wilson Fisk (Kingpin) verkauft, um sich mit Drogen zu versorgen, und von da an wird es noch düsterer.

Fisk macht sich dann daran, Murdocks Privatleben zu zerstören, in der Hoffnung, Daredevil dabei zu vernichten. Wir verzichten auf weitere Ausführungen und raten Ihnen, sich ein Exemplar der gesammelten Ausgabe zu besorgen, um sich selbst ein Bild zu machen, denn es ist auch heute noch eine außergewöhnliche Lektüre. Neben dem Taschenbuch ist es auch auf Kindle und Comixology erhältlich, um es auf einem mobilen Gerät oder Tablet zu lesen.

Wir haben jedoch eine Frage: Wie viel von der gleichnamigen Fernsehserie wird von diesem speziellen Handlungsstrang adaptiert werden?

Zunächst einmal hat sich ein Großteil der bestehenden Daredevil-Serie, die ursprünglich für Netflix produziert wurde, bereits von Born Again inspirieren lassen. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Disney+ Serie eine niedrigere Altersfreigabe haben wird als die alte Serie, so dass wir nicht sicher sind, wie düster die Serie sein darf.

Dennoch gibt es einige Themen, die sicher noch erforscht werden können, und wenn man bedenkt, dass Charlie Cox und Vincent D'Onofrio ihre Rollen als Matt Murdock/Daredevil bzw. Wilson Fisk/Kingpin wieder aufnehmen, wäre dies eine großartige Möglichkeit, ihren offiziellen MCU-Lauf auf die brutalste und spektakulärste Weise zu beginnen.

Daredevil: Born Again wird eine 18-teilige TV-Serie sein, die von Marvel Studios für Disney+ produziert wird. Sie wird im Frühjahr 2024 starten.

Schreiben von Rik Henderson.