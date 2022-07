Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eine Alien-Fernsehserie ist in der Entwicklung. Es könnten sogar zwei sein.

Es wird behauptet, dass sowohl der Showrunner von Fargo, Noah Hawley, als auch der Schöpfer des Originals, Ridley Scott, an einer separaten Serie arbeiten, die auf der Alien-Reihe basiert.

Hier ist alles, was wir bisher über sie wissen.

Bis vor kurzem hieß es, dass die einzige Alien-Fernsehserie, die in Produktion ist, von Noah Hawley, dem Schöpfer der Fernsehserie Fargo, geschrieben und produziert wird.

Sie wird auf einer Erde in der nahen Zukunft angesiedelt sein, erklärte er im Juli 2021 gegenüber Vanity Fair: "Es ist eine Geschichte, die auf der Erde spielt... Die Alien-Geschichten sind immer gefangen... Gefangen in einem Gefängnis, gefangen in einem Raumschiff.

"Ich dachte, es wäre interessant, es ein wenig zu öffnen, so dass die Frage 'Was passiert, wenn man es nicht eindämmen kann?' unmittelbarer ist.

Hawley verriet auch, dass es um die Themen Klasse und Gleichberechtigung gehen wird: Die Außerirdischen greifen die Opfer aus der Oberschicht an, während die Marines aus der Unterschicht die Aufgabe haben, das Problem zu lösen.

Im Internet gab es einige Reaktionen auf das Konzept. Fans beschwerten sich, dass es sich zu weit von den ursprünglichen Alien-Filmen entfernt. Sie hätten lieber eine traditionellere Alien-Serie, die im Weltraum spielt.

Die Serie wird für den amerikanischen Sender FX produziert, dessen Leiter John Landgraf im Februar 2022 erklärte, dass bisher fünf Drehbücher geschrieben worden seien.

Die Dreharbeiten sollten ursprünglich noch in diesem Jahr (2022) beginnen und 2023 in die Kinos kommen.

Ein neuerer Bericht, der von Giant Freakin Robot veröffentlicht wurde, behauptet, dass der ursprüngliche Regisseur von Alien, Ridley Scott, beschlossen hat, auch seine eigene Alien-Fernsehserie zu drehen - dieses Mal für Hulu.

Zugegeben, das klingt ein wenig weit hergeholt, zumal sowohl Hulu als auch FX zu Disney gehören und es unwahrscheinlich ist, dass der Konzern zwei konkurrierende Serien unter demselben Dach produzieren will, aber ganz undenkbar ist es nicht.

Außerdem soll die Scott-Version im Weltraum spielen - was bei den Fans, die sich um Hawleys Vision sorgen, besser ankommen wird.

Ridley Scott wird Berichten zufolge auch "viele Episoden" der zusätzlichen Serie selbst schreiben und inszenieren, was die Fangemeinde ebenfalls begeistern wird.

Vielleicht ist diese zusätzliche Serie so konzipiert, dass sie nach dem FX-Äquivalent läuft oder sogar an dieses anknüpft? Oder vielleicht will Disney ein Alien/Predator-Kinouniversum schaffen, ähnlich wie es bei Marvel und Star Wars der Fall ist? Das würde sicherlich mehr Sinn ergeben.

Die bestätigte Alien-Fernsehserie (von Hawley) wird in den USA auf FX ausgestrahlt. Damit wird sie in Großbritannien wahrscheinlich auf Disney+ zu sehen sein, da auch andere Serien des FX-Kanals auf der Streaming-Plattform unter dem Star-Banner starten.

Die gerüchteweise zweite Alien-TV-Serie ist Berichten zufolge für Hulu geplant, was sie auch auf dem Radar von Disney+ außerhalb der USA erscheinen lässt.

Kürzlich wurde behauptet, dass die FX Alien TV-Serie irgendwann im Jahr 2023 verfügbar sein wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Produktion noch nicht vollständig angelaufen ist und der Aufwand für die Effekte zweifellos hoch sein wird, vermuten wir jedoch, dass sich der Termin auf 2024 verschieben könnte.

Es gibt noch keine Gerüchte über ein mögliches Veröffentlichungsdatum für Scotts eigene Alien-Fernsehserie (falls sie tatsächlich erscheinen sollte).

Während Sie auf eine der beiden Alien-Fernsehserien warten, gibt es eine ganze Welt von Alien-Filmen, die Sie genießen können. Sie sollten sich auch über die Predator-Franchise informieren, denn es gibt gute Anzeichen dafür, dass die beiden Filme in Zukunft noch enger miteinander verwoben sein werden.

Wir haben ein großartiges Feature über die Alien-/Predator-Filme, das Sie sicher neugierig machen wird: In welcher Reihenfolge sollte man die Filme des Alien-Universums am besten sehen? Wie passt Predator da hinein?

Schreiben von Rik Henderson.