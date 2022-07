Tron wird 40: So kannst du das Tron-Universum nachholen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Tron feiert sein 40-jähriges Jubiläum, nachdem der Film am 9. Juli 1982 in den USA in die Kinos kam. Tron genießt Kultstatus, denn er war einer der ersten Filme, die in großem Umfang CGI - computergenerierte Bilder - einsetzten und die Welt der Computer erkundeten, die für viele Menschen noch neu war.

Diese Bilder wurden zu einer kulturellen Ikone, die eine Welt zeigt, die man sich vorher nicht wirklich vorstellen konnte. Anstelle der außerirdischen Welten, die in der zeitgenössischen Science-Fiction so häufig vorkommen, war dies eine Welt, die völlig künstlich konstruiert war.

Diese Welt ist aktueller denn je, wenn wir mit Ausdrücken wie"Metaverse" um uns werfen, aber sie öffnete auch die Tür für andere, die folgten, von The Lawnmower Man (1992) über The Matrix (1999) bis zu Ready Player One (2018).

Eigentlich war es Tron, der den Anstoß zu diesem Filmgenre gab, das heute alltäglich ist, obwohl wir es schon in der Science-Fiction-Literatur vor seiner Veröffentlichung sehen, zum Beispiel durch die Empathie-Box in Philip K. Dicks bahnbrechendem Do Androids Dream of Electric Sheep (1968), der Inspiration für Blade Runner - ebenfalls 1982 veröffentlicht.

Über die Manifestation einer virtuellen Welt hinaus spielt Tron mit einer Paranoia, die in der Science-Fiction immer wieder thematisiert wird - der Angst vor der Übernahme durch die Maschinen.

Tron ist nicht allein in seinem Universum: Um diese synthetische Welt zu feiern und zu erforschen, finden Sie hier die Tron-Filme und die Reihenfolge, in der Sie sie sehen sollten. Die meisten Tron-Filme findest du auf Disney+.

In Tron von Steven Lisberger lernen wir Kevin Flynn (Jeff Bridges) kennen, einen ehemaligen Angestellten von ENCOM, der versucht, sich wieder in den Großrechner zu hacken, und entdeckt, dass das Master Control Program von ENCOM versucht, die Macht zu übernehmen. Flynn versucht, Tron einzusetzen - ein Programm, das von seinem Freund Alan Bradley (Bruce Boxleitner) entwickelt wurde, um das System zu schützen - und wird von einem experimentellen Laser digitalisiert und findet sich in der virtuellen Welt des Großrechners wieder.

In Legacy, der Fortsetzung des Films von 1982, entdeckt Flynns Sohn Sam (Garrett Hedlund) in Flynns alter Spielhalle einen versteckten Keller mit einem Laser, der Sam digitalisiert und ihn in das Grid schickt, eine von Flynn geschaffene virtuelle Welt. Sam nimmt an verschiedenen Spielen teil und entdeckt schließlich seinen vermissten Vater, der im Grid gefangen ist, und nimmt es mit Clu auf. Der Soundtrack zu diesem Film stammt von Daft Punk.

The Next Day ist ein Kurzfilm, der direkt nach dem Ende von Legacy einsetzt, aber die Form von zusammengestellten Wochenschauen hat, die die Flynn-Lives-Bewegung und einen Teil der Geschichte zwischen den ersten beiden Filmen erkunden. Es spielen Alan Bradley und Roy Kleinberg (Dan Stor) mit.

Im Mittelpunkt des Animationsfilms Tron Uprising stehen Beck, der die Revolution im Grid anführt, und Clu, der Bösewicht aus Tron Legacy. Obwohl der Film nach Legacy spielt, spielen sich die Ereignisse im Grid in der Zeit zwischen den beiden Filmen ab. Es handelt sich um eine Fernsehserie mit 19 Episoden.

Schreiben von Chris Hall.