Wu-Tang: An American Saga - Staffel 3: Das wissen wir bis jetzt

(Pocket-lint) - Wu-Tang mag etwas für Kinder sein, aber die Geschichte des Aufstiegs der Gruppe zum Ruhm ist eine Angelegenheit für Erwachsene.

Im Jahr 2019 wird die erste Staffel von Wu-Tang: An American Saga die Entstehungsgeschichte der weltberühmten Rap-Gruppe im Fernsehen verewigt.

Seitdem hat die Serie die Herzen und Köpfe der Zuschauer erobert, hat eine Einschaltquote von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes erreicht und wird 2021 eine zweite Staffel auf Hulu zeigen.

Was hat es mit dem Wu-Tang auf sich? An American Saga? Wird es wahrscheinlich eine dritte Staffel geben? Und was müssen Sie sonst noch über die Heldentaten der Gruppe in New York Citys Staten Island wissen? Wir haben die Details, die Sie wissen müssen.

Wu-Tang: An American Saga ist ein TV-Drama, das mit Hilfe von RZA, dem Anführer und Gründungsmitglied des Wu-Tang Clan, entwickelt wurde. Die Serie basiert lose auf der Gründung der kultigen Rap-Gruppe und zeigt die Eskapaden der Mitglieder in ihrer Heimatstadt Staten Island.

Wu-Tang: An American Saga" begleitet den jungen RZA in den späten 1980er Jahren, als er seine Leidenschaft für das Musikmachen entdeckte. Wir beobachten Bobby Diggs (alias Prince Rakeem (und später RZA)), wie er Erfolg und Misserfolg auf seinem Weg zur Größe entdeckt.

Wu-Tang: An American Saga wurde von den Co-Produzenten RZA und Alex Tse entwickelt. Wie Sie sich vorstellen können, ist an der Geschichte etwas Wahres dran, wenn auch nicht ohne ein wenig künstlerische Freiheit. Die Serie soll ein Werk historischer Fiktion sein, das jedoch auf wahren Begebenheiten beruht.

Der RZA selbst hat es am besten ausgedrückt:

"Man kann nicht jeden Moment nehmen und ihn ausbreiten. Du hast die Momente kondensiert. Es ist wie konzentrierter Traubensaft ... man lernt mehr, man kann abwägen, was Realität ist und was nicht."

Nichtsdestotrotz zeichnet die Show die interessante Geschichte des Aufstiegs der vielleicht einflussreichsten Gruppe im Hip-Hop nach. Eine Gruppe, die auf der Grundlage von "östlicher Philosophie aus Kung-Fu-Filmen, Lehren der Five-Percent Nation aus den New Yorker Straßen und Comics" gegründet wurde.

Wu-Tang: An American Saga ist in den frühen 1990er Jahren angesiedelt. Sie spielt in New York City, genau auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie.

Die Serie folgt Bobby Diggs, der versucht, mit der Musik einen Ausweg aus Not und Drogen zu finden. Die Gruppe von Freunden ist hin- und hergerissen zwischen Verbrechen und Musik, während sie einfach nur versucht zu überleben.

In der ersten Staffel erleben wir verschiedene Ereignisse aus der Geschichte der Gruppe, darunter RZAs ersten Auftritt als Solokünstler unter dem Namen Prince Rakeem. Während dieser Zeit arbeitet er an der Single Ooh I Love You Rakeem, die dann auf Probleme stößt, bevor er von seinem Label fallen gelassen wird.

Diese Teile der Geschichte beruhen sicherlich auf der Realität, und selbst die Probleme mit Tommy Boy, der die Rechte an dem Originalsample nicht erwerben konnte, beruhen auf wahren Begebenheiten.

Obwohl das Hauptaugenmerk von Wu-Tang: An American Saga auf Bobby Diggs liegt, spielen auch viele der anderen Mitglieder des Wu-Tang Clans eine wichtige Rolle in der Geschichte.

Zur Hauptbesetzung gehören derzeit:

Ashton Sanders als Bobby Diggs alias The RZA

Johnell Xavier Young als Gary Grice alias The GZA

Siddiq Saunderson als Dennis Coles alias Ghostface Killah

Shameik Moore als Corey Woods alias Raekwon

David "Dave East" Brewster als Clifford Smith alias Method Man

JaQwan J. Kelly als Jamel Irief alias Masta Killa

Julian Elijah Martinez als Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender als Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ als Jason Hunter alias Inspectah Deck

Caleb Castille als Darryl "Chino" Hill alias Cappadonna

Jake Hoffman als Steve Rifkind

Damani Sease als Lamont Jody Hawkins alias U-God (Staffel 2)

Aufmerksame Fans der Rap-Gruppe, die die erste Staffel von Wu-Tang: An American Saga gesehen haben, werden bemerkt haben, dass ein Mitglied der Gruppe, U-God, seltsamerweise nicht in der Serie zu sehen ist. Lamont Jody Hawkins alias U-God war eines der ursprünglichen Mitglieder des Wu-Tang Clan seit dessen Gründung und ist bekannt für seinen ruppigen, rhythmischen Flow.

Anfang 1992 wurde U-God wegen Waffen- und Drogenbesitzes verurteilt und verpasste deshalb die Aufnahmesessions für das Originalalbum (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Manch einer könnte denken, dass dies der Grund dafür war, dass er in der ersten Staffel nicht auftauchte.

Auf Nachfrage stellte RZA jedoch klar, dass U-God immer ein Teil der Serie sein würde und sogar als Berater für die Serie tätig war und in der zweiten Staffel auftreten sollte.

Wu-Tang: An American Saga hatte eine 10-episodige erste Staffel, die auf Hulu verfügbar war und jetzt auf Disney+ zu sehen ist.

Die zweite Staffel der Serie begann im September 2021 und wurde auf Hulu ausgestrahlt. Die nächste Folge des Wu-Tang Clans dreht sich um die Entstehung des Debütalbums "Enter the Wu-Tang (36 Chambers" und alles, was damit zusammenhing.

Die Fans der Serie haben die ersten beiden Staffeln sehr genossen und wollten wissen, ob es eine dritte Staffel geben würde. Die gute Nachricht ist, dass die dritte Staffel von Hulu bestätigt worden ist.

Können wir ein SUUUUU für Staffel 3 bekommen? #WuTangOnHulu pic.twitter.com/3DTaO6tJeq- Wu-Tang: An American Saga (@WuTangOnHulu) November 4, 2021

Die schlechte Nachricht ist, dass es die letzte Serie ist.

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann die finale dritte und letzte Staffel ausgestrahlt wird. Es wird jedoch erwartet, dass sie im September 2022 ausgestrahlt wird, wenn man sich an den bisherigen Veröffentlichungszeitplan hält.

Wenn Sie aus den USA kommen, können Sie die ersten beiden Staffeln von Wu-Tang: An American Saga auf Hulu streamen.

Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten leben, können Sie die erste Staffel von Wu-Tang: An American Saga auf Disney+ sehen, aber noch nicht die zweite. Es gibt Gerüchte, dass Staffel 2 gegen Ende 2022 auf Disney+ erscheinen wird, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt worden.

Für die dritte Staffel gibt es noch kein Ausstrahlungsdatum, aber wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

