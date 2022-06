Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Obi-Wan Kenobi-Miniserie endete mit einem ausgezeichneten Finale, das am Mittwoch, den 22. Juni 2022 auf Disney+ ausgestrahlt wurde. Es beantwortete viele Fragen, einschließlich wichtiger Anknüpfungspunkte an Star Wars: Eine neue Hoffnung, ließ aber eine wichtige Frage unbeantwortet: Wird es eine zweite Staffel geben?

Hier werfen wir einen Blick auf die Möglichkeit einer Obi-Wan-Kenobi-Staffel 2 und äußern unsere eigenen Gedanken darüber, was sie enthalten könnte.

Wir warnen euch, dass es viele Spoiler zu Staffel 1 gibt, also empfehlen wir euch, alle sechs Episoden auf Disney+ anzuschauen, bevor ihr weiterlest, falls ihr das nicht schon getan habt.

Leider gibt es derzeit keine Pläne für eine zweite Staffel von Obi-Wan Kenobi. Aber man soll nie nie sagen.

Sicherlich haben einige der Darsteller und der Regisseur die Tür für zukünftige Geschichten mit dem alternden Jedi offen gelassen.

So ist zum Beispiel Obi-Wan selbst, Ewan McGregor, dafür zu haben: "Ich hoffe wirklich, dass wir eine weitere Geschichte machen", sagte er in einem Interview mit GQ vor der Ausstrahlung des Finales.

Und obwohl die Regisseurin der Serie, Deborah Chow, die Serie als einmalig ansieht, hat sie die Tür für eine Rückkehr offen gelassen: "Wir haben die Serie wirklich als eine begrenzte Serie konzipiert. Es ist wirklich eine große Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende", sagte sie gegenüber Entertainment Tonight, bevor sie hinzufügte: "Ich denke, wenn es weitergehen sollte, dann nur, wenn es einen echten Grund für eine weitere Folge gibt."

Die ausführende Produzentin Kathleen Kennedy setzte das Gespräch im gleichen Sinne fort: "Ich denke, wenn es ein großes Engagement gibt und die Leute wirklich mehr Obi-Wan wollen, werden wir das sicherlich in Betracht ziehen", sagte sie im selben Interview.

Wenn man bedenkt, dass dies erst der Anfang der Gespräche ist, könnte es natürlich noch Jahre dauern, bis wir eine neue Staffel zu sehen bekommen, wenn überhaupt. Zumindest werden wir in naher Zukunft Star Wars: Andor und die Madalorianer Staffel 3 bekommen.

Es gibt noch einige Lücken, die zwischen dem Ende von Obi-Wan Staffel 1 und Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung geschlossen werden müssen.

Zunächst einmal: Was ist mit Kenobi passiert, dass er in nur 10 Jahren so weißhaarig und griesgrämig geworden ist?

Vielleicht erklärt es auch, warum er nur seinen Vornamen (in Ben) und nicht seinen Nachnamen änderte, aber trotzdem nicht vom Imperium gefunden wurde? Abgesehen davon erklärt es vielleicht auch, warum Luke den Nachnamen seines Vaters beibehält und auf Anakins Heimatplaneten "versteckt" wird.

Fairerweise muss man sagen, dass das Finale der Obi-Wan-Kenobi-Reihe endlich eines der größten Handlungslöcher schließt: Leias Botschaft in Eine neue Hoffnung deutet darauf hin, dass sie dem Jedi nie begegnet ist, obwohl sie vor weniger als einem Jahrzehnt mit ihm auf ein galaxisweites Abenteuer ging. Man sagt ihr, sie dürfe nicht sagen, dass sie ihn getroffen hat, und so ist die Nachricht in R2-D2 absichtlich zweideutig, für den Fall, dass sie abgefangen wird.

Das erklärt aber nicht, warum sich Obi-Wan/Ben in Eine neue Hoffnung nach mehreren gemeinsamen Abenteuern nicht mehr an R2-D2 erinnern kann. Zugegeben, er hat den Droiden nie "besessen", wie er behauptet, aber er würde ihn zumindest wiedererkennen.

Aber ganz im Ernst: Wir würden gerne mehr vom Großinquisitor und der Inquisition im Allgemeinen sehen. Außerdem würden wir gerne die Rückkehr von Moses Ingrams Reva sehen. Vielleicht wird Andor - der ebenfalls vor Eine neue Hoffnung spielt (vor Rogue One, da es ein Prequel ist) - mehr verraten. Und dann könnte Obi-Wan S2 darauf folgen? Ein bisschen wie das Buch von Boba Fett, das mit The Mandalorian verknüpft ist.

So oder so, wir würden uns über eine weitere Obi-Wan-Serie sehr freuen. Wir lassen Sie wissen, wenn wir mehr erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.