Spider-Man-Filme ab dem 17. Juni auf Disney+ in Großbritannien

(Pocket-lint) - Disney setzt seinen Vorstoß fort, alles, was mit Marvel zu tun hat, auf seinen Streaming-Dienst zu bringen. Am kommenden Freitag werden mehrere Spider-Man-Filme zu Disney+ in Großbritannien und Irland hinzugefügt.

Ab dem 17. Juni 2022 können Disney+ Abonnenten Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) und Spider-Man: Homecoming (2014) sehen. Und obwohl diese Sammlung bei weitem nicht vollständig ist (die letzten beiden Filme und seltsamerweise Sam Raimis Spider-Man 3 fehlen), ermöglicht sie es den Zuschauern zumindest, Tobey Maguire und Andrew Garfield in den roten und blauen Hosen zu sehen, was einigen wichtigen Momenten in No Way Home einen Sinn gibt.

Es hat eine Weile gedauert, die Spider-Man-Filme auf die Plattform zu bringen, denn obwohl Disney Eigentümer von Marvel ist, liegen die Rechte für die Kinofilme des Spinnenmannes derzeit bei Sony Pictures. Das Gleiche gilt für Spider-Man-verwandte Figuren wie Venom und Morbius.

Die beiden letztgenannten haben keinen direkten Bezug zum MCU, obwohl (Spoilerwarnung) es sich lohnt, auf das Easter Egg im Abspann von No Way Home zu achten.

Sie könnten in naher Zukunft neben den anderen Spider-Man-Filmen auch auf Disney+ landen, wie Disney mitteilte: "Weitere Titel aus der Film- und Fernsehbibliothek von Sony Pictures werden voraussichtlich im Laufe des Jahres auf Disney+ in Großbritannien und Irland zu sehen sein."

Schreiben von Rik Henderson.