(Pocket-lint) - Wir haben uns gefreut, als Marvels The Defenders-Saga auf Disney+ erschien, waren aber ein wenig enttäuscht, dass die Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher und The Defenders nur in maximal 1080p gestreamt wurden. Immerhin waren sie zuvor in 4K Ultra HD auf Netflix zu sehen gewesen.

Das hat sich nun geändert. Disney+ hat die Streaming-Qualität aller Serien auf 4K HDR(Dolby Vision, wenn Ihr Fernseher dies unterstützt) erhöht. Und in vielen Fällen wird der Ton auch in Dolby Atmos präsentiert.

Das macht einen großen Unterschied für das Erlebnis, wenn Sie einen Fernseher haben, der dazu in der Lage ist. Und es ist eine gute Vorbereitung für die viel beschworene Rückkehr von Charlie Cox in einer neuen Daredevil-Fernsehserie und möglicherweise auch für eine neue Staffel von Jessica Jones.

Ursprünglich waren die Serien Netflix Originals und wurden im Zuge der Einführung von Disney+ von Netflix entfernt. Im März dieses Jahres wurden sie dann der neuen Plattform hinzugefügt.

Sie sind erwachsener als die Serien der Marvel Studios und haben eine empfohlene Altersfreigabe von 16 bis 18+.

Es wird erwartet, dass alle neuen Staffeln, die aus der Defenders-Saga hervorgehen, auf ein jüngeres Publikum abzielen und möglicherweise nicht einmal direkt mit ihnen verbunden sind.

Hawkeye zum Beispiel ist ab 12 Jahren freigegeben, wird aber vom gleichen Schauspieler wie Wilson Fisk / Kingpin, Vincent D'Onofrio, gespielt, der auch den reiferen Daredevil spielt.

Schreiben von Rik Henderson.