Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Prey ist der neueste Teil der Predator-Franchise und wird diesen Sommer exklusiv auf den Streaming-Diensten von Disney erscheinen. Hier erfahren Sie alles über den kommenden Action-Thriller von 20th Century Studios, einschließlich wann und wo Sie ihn online sehen können.

Prey spielt in der Comanche Nation vor 300 Jahren und erzählt die Geschichte von Naru (gespielt von Amber Midthunder), einer erfahrenen Kriegerin, die von Jägern in den Great Plains aufgezogen wurde. Als ihr Volk in Gefahr gerät, will sie nicht zur Beute werden. Sie nimmt es mit einem hochentwickelten außerirdischen Raubtier auf, das über fortschrittliche Waffen verfügt.

Regisseur Dan Trachtenberg hat gesagt, dass er mit dem Film zu den Wurzeln der Predator-Reihe zurückkehren will.

Hier ist die offizielle Logline der 20th Century Studios für Prey:

"Die Entstehungsgeschichte des Predators in der Welt der Comanchen vor 300 Jahren. Naru, eine erfahrene Kriegerin, kämpft, um ihren Stamm vor einem der ersten hochentwickelten Predators zu schützen, die auf der Erde landen."

Prey wird am 5. August 2022 Premiere haben.

Da Prey ein Film der 20th Century Studios ist, die zu Disney gehören, wird er exklusiv auf den verschiedenen Streaming-Diensten von Disney auf der ganzen Welt erscheinen.

Prey wird in den USA erstmals auf Hulu zu sehen sein. Hulu kostet ab 6,99 $ pro Monat.

Prey wird als Star Original auf Disney+ im Vereinigten Königreich und in allen anderen Gebieten außer Lateinamerika zu sehen sein. Ein Disney+-Abonnement kostet £7,99 pro Monat.

squirrel_widget_187869

Prey wird auf Star+ Original in Lateinamerika erscheinen.

Prey hat eine Besetzung, die fast ausschließlich aus Talenten der First Nation besteht, wie Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush und Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys und 10 Cloverfield Lane) führte Regie bei dem Drehbuch von Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) und Jhane Myers (Monsters of God) sind die Produzenten, während Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas und Marc Toberoff (Fantasy Island) als ausführende Produzenten fungieren.

Im Juni 2022 veröffentlichten die 20th Century Studios den ersten vollständigen Trailer zu ihrem Predator-Spinoff. Sie können ihn sich oben auf dieser Seite ansehen.

Um sich auf Prey vorzubereiten, bevor er diesen Sommer in die Kinos kommt, müssen Sie zuerst die Predator-Reihe sehen. Und auch die Alien-Reihe.

Das ist richtig: Zwei der kultigsten Filmmonster aller Zeiten teilen sich das gleiche Filmuniversum.

Dank der Alien vs. Predator-Filme haben sich die Alien- und Predator-Franchises zusammengetan und spielen in der gleichen Zeitlinie. Insgesamt gibt es jetzt 12 Filme, die man sich ansehen kann - wenn man Lust hat, das so genannte Alien-Universum noch einmal zu besuchen. Der älteste Film ist Ridley Scotts Klassiker Alien von 1979, der im Jahr 2122 spielt. Der chronologisch älteste Film ist jedoch der erste Predator, der in dem Jahr spielt, in dem er uraufgeführt wurde: 1987.

Um die Sache noch komplizierter zu machen, haben die Macher dieser Filme Ostereier in anderen Filmen versteckt. In Verbindung mit Online-Theorien hat dies dazu geführt, dass Blade Runner in das Alien-Universum aufgenommen wurde. (Der Film hat denselben Regisseur wie Alien, Ridley Scott.) Um die Zeitachse von Alien und Predator besser zu verstehen, haben wir alle Filme in chronologischer Reihenfolge angeordnet, mit Blade Runner als Bonus:

Schreiben von Maggie Tillman.