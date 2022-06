Die besten neuen TV-Sendungen und Filme auf Disney+

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney+ hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2019 immer weiter entwickelt.

Es gibt alle Marvel- und Star Wars-Fernsehserien und -Filme, Pixar und natürlich Disneys eigene Produktionen. In Großbritannien und anderen Ländern außerhalb Nordamerikas gibt es zusätzlich Star-Inhalte mit TV-Serien und Filmen für ein älteres Publikum.

Es gibt so viel auf der Plattform und in Kürze, was sollten Sie sich wünschen? Hier sind unsere Highlights der neuen Serien und Filme, die auf Disney+ erscheinen und die Sie im Auge behalten sollten.

Erscheinungsdatum: 8. Juni 2022

Marvels erste muslimische Superheldin, die ihre eigene Comicserie bekommt, schafft nun auch den Sprung ins Fernsehen. Die Serie richtet sich zwar eher an ein Teenager-Publikum als die meisten Marvel-Studios, wird aber dennoch die Lücken zwischen den Blockbuster-Filmen füllen. Auf Ms. Marvel / Kamala Kahn(Iman Vellani) ruhen sichergroße Hoffnungen.

Mehr lesen:Ms. Marvel auf Disney+: Release-Datum, Trailer und alles, was wir bisher wissen.

Erscheinungsdatum : 17. August 2022

Mit Tatiana Maslany in der Hauptrolle als die gleichnamige She-Hulk und ihr Alter Ego Jennifer Walters verspricht diese neue Serie der Marvel Studios einen etwas leichteren Ton als viele der anderen bereits verfügbaren Serien. Allein im Trailer sind schon viele Gags zu sehen. Mark Ruffalo übernimmt erneut die Rolle des Hulk (Walters' Cousin) und Tim Roth kehrt als Emil Ronsky / Abomination zu Marvel zurück.

Lesen Sie mehr:She-Hulk Attorney at Law auf Disney+: Erscheinungsdatum, Trailer und was wir bisher wissen.

Erscheinungsdatum: 31. August 2022

Als Vorgeschichte zu Rogue One: A Star Wars Story konzentriert sich Andor auf die Gründe, die Cassian Andor (Diego Luna) dazu bringen, sich der Rebellion anzuschließen und das Imperium zu bekämpfen.

Lesen Sie mehr: Andor auf Disney+: Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und Details zur Rogue One Prequel-Serie.

Erscheinungsdatum: 8. September 2022

Pinocchio ist ein weiteres Live-Action-Remake von Disney und wird im Rahmen der zweiten jährlichen Disney+ Day-Feierlichkeiten auf der Plattform veröffentlicht. Regie führt Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft und Forrest Gump), die Hauptrollen spielen Tom Hanks und Benjamin Evan Ainsworth.

Lesen Sie mehr:Was ist der Disney+ Day, wann ist er und was können Sie erwarten?

Erscheinungsdatum: 30. November 2022

Warwick Davis kehrt in die Rolle zurück, die er 1988 in dem gleichnamigen Film spielte. Als Davis selbst ist Willow nun erwachsen und muss sich erneut in ein episches Fantasy-Abenteuer stürzen, um das Böse zu bekämpfen.

Erscheinungsdatum: TBC 2023

In dieser Hawkeye-Spinoff-Serie wird Alaqua Cox als hörgeschädigte Antiheldin Echo zurückkehren. Viel mehr ist über die Handlung und ihre Rolle noch nicht bekannt, aber wir freuen uns, dass die Figur in ihrer eigenen Serie weiter erforscht wird.

Mehr lesen: Marvels Echo-Serie auf Disney+: Alles, was wir bis jetzt wissen.

Erscheinungsdatum: TBC

Obwohl derzeit unbestätigt, gibt es starke Hinweise darauf, dass Marvel Studios und Disney+ eine vierte Staffel von Daredevil produzieren werden, da der Streaming-Dienst nun die ehemaligen Netflix-Originale hostet. Es wird vermutet, dass Charlie Cox als Matt Murdock / Daredevil zurückkehren wird, obwohl die Serie möglicherweise etwas abgeschwächt wird, da die ersten drei Staffeln ab 18 Jahren freigegeben waren.

Lesen Sie mehr:Daredevil Staffel 4: Das wissen wir bis jetzt.

Schreiben von Rik Henderson.