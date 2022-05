Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney wird begeistert sein von der Resonanz auf seine Obi-Wan Kenobi-Fernsehserie, die gerade auf Disney+ gestartet ist, und die Fans werden ebenso begeistert sein, dass eine weitere Star Wars-Fernsehserie bestätigt wurde.

Skeleton Crew wird nach dem Fall des Imperiums in Return of the Jedi spielen, ähnlich wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett, und Jude Law wird die Hauptrolle spielen.

Jude Law war zuletzt als Schulleiter von Hogwarts in Phantastische Tierwesen" zu sehen: The Secrets of Dumbledore und in einer weiteren großen Disney-Filmreihe als Yon-Rogg in Captain Marvel zu sehen. Law wird die Hauptrolle in der kommenden Serie übernehmen. Allerdings wurden bisher nur wenige Details zur Handlung bekannt gegeben, und wir wissen auch nicht, welche Figur er spielen wird.

Skeleton Crew wird von dem Team hinter Spider-Man: Homecoming, Regisseur Jon Watts und Autor Chris Ford, entwickelt.

Laut Variety werden derzeit vier Kinder im Alter von etwa 11 Jahren gecastet. Intern wurde der Film bei Lucasfilm als eine Art Spielberg-Geschichte über das Erwachsenwerden in den 1980er Jahren beschrieben. Star Wars - Die Goonies oder was?

Jon Favreau, Autor und Schöpfer von The Mandalorian, wird die Produktion übernehmen.

Auf der Star Wars Celebration wurde auch ein neuer Trailer für Andor gezeigt, eine weitere Serie, die im August auf Disney+ erscheint.

Schreiben von Rik Henderson.