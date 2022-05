Indiana Jones 5: Erscheinungsdatum, Besetzung und alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Indiana Jones 5 war ein bisschen wie die Suche nach dem heiligen Gral, aber jetzt, endlich, wird dieser letzte Teil der Franchise tatsächlich gedreht.

Harrison Ford schwingt wieder einmal die Peitsche, und die Abenteuer sind vorprogrammiert.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über Indiana Jones 5 wissen.

30. Juni 2023

Der Kinostart von Indiana Jones wurde von Lucasfilm für den 30. Juni 2023 bestätigt.

Das Projekt ist jedoch schon lange in Planung, denn ursprünglich sollte der fünfte Teil im Jahr 2019 herauskommen. Seitdem ist viel passiert, aber zumindest haben wir jetzt ein Datum für 2023.

Im Jahr 2023 kehrt Harrison Ford als der legendäre #IndianaJones zurück. Sieh dir diesen ersten Blick auf den neuen Film unter der Regie von James Mangold an. pic.twitter.com/ALs82tsmXw- Indiana Jones (@IndianaJones) May 26, 2022

Über die Handlung des fünften Films ist bisher nur wenig bekannt. Es gab einige Gerüchte, dass er in den 60er Jahren spielen wird, was bedeutet, dass Harrison Fords Indiana Jones im Vergleich zu den früheren Filmen bis in die 1930er Jahre das richtige Alter hat.

Auf Aufnahmen vom Drehort sind jedoch Nazi-Embleme zu sehen, so dass es möglich ist, dass die Zeitlinie in die 1930er bis 40er Jahre zurückverlegt wird. Es könnte sich aber auch um eine Rückblende handeln - im Moment ist das schwer zu sagen -, obwohl in der IMDB-Liste auch eine Reihe von SS-Rollen aufgeführt sind, was wiederum auf eine Verbindung zur Nazi-Geschichte hindeutet.

Wir wissen zwar nicht viel über die Handlung, aber wir kennen eine Reihe von Darstellern, auch wenn wir nicht wissen, welche Rollen sie spielen werden:

Harrison Ford - Indiana Jones

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Thomas Kretschmann

Shaunette Renée Wilson

Boyd Holbrook

Toby Jones

Antonio Banderas

Obwohl Lucasfilm jetzt zu Disney gehört, finden Sie die bestehenden Filme nicht auf Disney+. Stattdessen hat Paramount die Rechte an den ersten vier Filmen und bietet sie daher auf Paramount+ an.

Die Filme sind auch im Handel erhältlich.

Wir haben einen vollständigen Leitfaden für die beste Reihenfolge, in der man die Indiana Jones-Filme sehen kann, hier - einschließlich der Young Indiana Jones TV-Serie!

squirrel_widget_12852760

Schreiben von Chris Hall.