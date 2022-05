Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Obi-Wan Kenobi-Fernsehserie kommt morgen, Freitag, den 27. Mai 2022, in die Kinos. Zur Feier des Tages verwandelte Disney das ikonische Londoner Kraftwerk Battersea Power Station in zwei Lichtschwerter, die den Himmel erleuchteten.

Die Farben der Lichtschwerter stellen die helle und die dunkle Seite der Macht dar und wurden auf die beiden vorderen Türme des Kraftwerks projiziert. Pink-Floyd-Fans werden es auch als Coverstar des klassischen Albums Animals wiedererkennen.

Obi-Wan Kenobi wird sechs Episoden umfassen, von denen die ersten beiden morgen auf Disney+ ausgestrahlt werden.

In der Hauptrolle ist Ewan McGregor zu sehen, der seine Rolle als Kenobi wieder aufnimmt, während Hayden Christiansen auch als Anakin/Darth Vader zurückkehrt. Deborah Chow führt Regie, was großartig ist, da sie auch bei zwei Episoden des durchweg hervorragenden The Mandalorian Regie führte.

Disneys Marketing-Gag in London erinnert uns an ein ähnliches Event, dem wir 2011 beiwohnten, als Fox Home Entertainment ebenfalls den BT Tower in ein riesiges Lichtschwert verwandelte, um die Star Wars: The Complete Collection Blu-ray Box-Set zu präsentieren.

Dieses Mal bekommen wir jedoch zwei zum Preis von einem.

Disney+ ist auf den meisten Streaming-Geräten, Spielkonsolen, Smart-TVs und Mobiltelefonen verfügbar. Sie können ein monatliches Abonnement abschließen oder für ein ganzes Jahr bezahlen, was auf lange Sicht Geld spart.

squirrel_widget_187869

Schreiben von Rik Henderson.