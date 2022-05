Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der erste vollständige Trailer zu Thor: Love and Thunder ist endlich da. Ihr könnt ihn euch oben ansehen. Er bietet einen umfassenden Blick auf Thors, ähm, Vorzüge.

Chris Hemsworth ist zurück in der Rolle des Titelhelden und spielt den Gegenspieler von Christian Bale, auch bekannt als Gorr der Götterschlächter, der "die Auslöschung der Götter anstrebt".

Der zweiminütige Trailer zeigt auch einen weiblichen Thor. Ja, Jane Foster (Natalie Portman) schwingt Mjolnir. Es ist immer noch unklar, was Jane in den letzten acht Jahren, sieben Monaten und sechs Tagen gemacht hat. Aber vermutlich werden wir im Film mehr darüber erfahren. Im Trailer sind auch Aufnahmen von Valkyrie (Tessa Thompson) und von den Guardians of the Galaxy zu sehen.

Zeus (Russell Crowe) hat sogar einen Auftritt - er schnippt zu heftig in Richtung Thor, was dazu führt, dass seine Kleider wegfliegen und er buchstäblich vor dem Gericht entblößt wird.

Taika Waititi ist nach Thor: Ragnarok zurückgekehrt, um bei diesem vierten Teil der Thor-Reihe im Marvel Cinematic UniverseRegie zu führen .

Der Film wird in den USA am 8. Juli 2022 in die Kinos kommen. Der Film wird zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich nach dem 45-Tage-Fenster für die Kinos, auf dem Streaming-Dienst Disney+ erscheinen.

