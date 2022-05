Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marvel ist Berichten zufolge fast fertig mit den Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy Vol. 3, der im Jahr 2023 in die Kinos kommen soll.

Hier finden Sie alles, was Sie über den kommenden Marvel-Film wissen müssen, einschließlich der Frage, wer zurückkehren könnte, um seine Rolle wieder aufzunehmen, das aktuelle Veröffentlichungsdatum und mehr. Details sind zugegebenermaßen noch rar gesät, sogar Trailer gibt es noch nicht. Aber Pocket-lint wird diesen Leitfaden mit den neuesten Gerüchten und Nachrichten über Guardians of the Galaxy Vol 3 aktualisieren, sobald sie auftauchen.

Regisseur James Gunn kündigte an, dass die Dreharbeiten im November 2021 beginnen werden und lockte die Fans sogar mit einem Foto der Besetzung:

Die Guardians werden jedoch schon vor dem dritten Teil auf der Leinwand zu sehen sein, da sie in Thor: Love and Thunder, der im Juli 2022 Premiere hat, auftreten werden.

Gunn hat auch bestätigt, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 nach dem neuen Thor-Film spielt. Darüber hinaus sind noch keine konkreten Handlungsdetails für den dritten Film bekannt. Gunn hat lediglich versprochen, dass er den"epischen Abschluss" der Geschichte bilden wird, die er 2014 in Guardians of the Galaxy begonnen hat. Wir vermuten, dass sich Guardians of the Galaxy Vol. 3 nach Endgame auf die Suche nach Gamora konzentrieren wird. Gunn hat verraten, dass der dritte Film"ziemlich heftig" sein wird. He said: "Es ist eine schwerere Geschichte, also ist es ein emotionaler Prozess, den wir durchlaufen müssen".

Karen Gillan sagte, sie habe das Drehbuch zusammen mit Pom Klementieff gelesen, und ihnen seien die Tränen gekommen. "Es ist brillant und es ist emotional und es ist lustig und es ist all das, was man sich wünscht", sagte sie gegenüber Collider.

Guardians of the Galaxy Vol 3 wird am 5. Mai 2023 in die Kinos kommen.

Vermutlich wird Guardians of the Galaxy Vol. 3 zuerst in die Kinos kommen, gefolgt von einer Streaming-Veröffentlichung auf Disney+, wo man auch das gesamte Marvel Cinematic Universe sehen kann.

Bislang können Sie mit der Rückkehr der folgenden Darsteller rechnen:

Chris Pratt als Star-Lord

Dave Bautista als Drax

Karen Gillan als Nebula

Bradley Cooper als Rocket

Vin Diesel als Groot

Pom Klementieff als Mantis

Zoe Saldana als Gamora

Sylvester Stallone als Stakar

Will Poulter als Adam Warlock

Chukwudi Iwuji als TBA

Es gibt noch keine Trailer. Pocket-lint wird alle Trailer, Teaser, Featurettes und Hinter-den-Kulissen-Material hier einbetten, sobald sie verfügbar sind.

Um gut vorbereitet in Guardians of the Galaxy Vol. 3 in die Kinos zu gehen, solltest du dir zumindest die beiden Vorgängerfilme auf Disney+ ansehen. Das kostet in den USA 7,99 Dollar im Monat.

Wenn du denkst, dass du mehr über das MCU wissen musst, was wir empfehlen, dann folge unserem Leitfaden zu allen Marvel-Filmen und TV-Serien in chronologischer Reihenfolge.

