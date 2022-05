Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Handmaid's Tale wird offiziell für eine fünfte Staffel zurückkehren, und es könnte die letzte Folge der Serie sein, laut Hulu. Hier finden Sie alles, was Sie über die neue Staffel wissen müssen, einschließlich des voraussichtlichen Erscheinungstermins, wer zurückkehren könnte, um seine Rolle zu wiederholen und mehr. Es gibt noch keine Trailer, und die Details sind zugegebenermaßen spärlich, aber Pocket-lint wird diesen Leitfaden mit den neuesten Informationen aktualisieren.

Unten gibt es Spoiler.

Die fünfte Staffel wird wahrscheinlich nach dem Mord an [Spoiler] Commander Fred Waterford (Joseph Fiennes) im Finale der vierten Staffel und ihrem Leben in Kanada spielen. Auch wenn June am Ende der letzten Staffel aus Gilead entkommen ist, gibt es noch andere, die versuchen, das totalitäre Land zu verlassen und die in den Mittelpunkt der Geschichte rücken könnten.

Es scheint, dass die neue Teenager-Dienerin Esther Keyes (McKenna Grace) eine große Rolle spielen könnte. Die Schauspielerin deutete dies gegenüber The Hollywood Reporter an: "Ich habe das Gefühl, dass es nur eine June gibt. Aber es gibt die ganze Rebellion und es gibt all diese anderen Mädchen. Es gibt also eine June und ich nehme an, es gibt auch noch eine Esther! Wir werden sehen, was sie in der nächsten Staffel anstellt", sagte Grace. "Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Hoffnungen. Ich denke, sie [Esther] kann definitiv Teil dieser Rebellion und der neuen Generation von Handmaids sein. Sie wird für viel Aufsehen sorgen.

Staffel 5 könnte die letzte Staffel sein. Ein leitender Angestellter von Hulu deutete gegenüber Deadline an, dass Gespräche darüber geführt werden, wie die dystopische Serie enden soll. "Der Erfolg von The Handmaid's Tale ist für uns nach wie vor von größter Bedeutung", sagte Jordan Hellman, Head of Originals bei Hulu. "Das heißt, was für uns auch am wichtigsten ist, ist, dass wir die Serie auf [eine] kreative Art und Weise beenden, die sich organisch anfühlt, also sind wir in ständiger Kommunikation, buchstäblich in diesem Moment, und sprechen mit Bruce [Miller], Lizzie [Moss] und Warren [Littlefield] darüber, was der beste Weg ist, The Handmaid's Tale zu beenden.

"Wir sind noch nicht bei einer Antwort gelandet... Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Frage in den kommenden Monaten beantworten können", sagte er.

Die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale wird voraussichtlich Ende 2022 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben Berichten zufolge im Februar 2022 begonnen und werden voraussichtlich im Juli 2022 abgeschlossen sein.

The Handmaid's Tale wird zu Hulu zurückkehren. Wie die ersten vier Staffeln wird auch die fünfte Staffel auf dem Disney-eigenen Video-Streaming-Dienst zu sehen sein.

Es wurde noch nichts bestätigt. Wenn alle Hauptdarsteller zurückkehren, ist Folgendes zu erwarten:

Elisabeth Moss als June Osbourne

Yvonne Strahovski als Serena Joy Waterford

Alexis Bledel als Dr. Emily Malek

Madeline Brewer als Janine Lindo

Ann Dowd als Tante Lydia Clements

OT Fagbenle als Luke Bankole

Max Minghella als Kommandant Nick Blaine

Samira Wiley als Moira Strand

Amanda Brugel als Rita Blue

Bradley Whitford als Kommandant Joseph Lawrence

Sam Jaeger als Mark Tuello

McKenna Grace als Esther Keyes

Zawe Ashton als Moiras Freundin Oona

Clea DuVall als Emilys Frau, Sylvia

Charlie Zeltzer als ihr Sohn Oliver

Max Minghella als Kommandant Nick Blaine Sophie Giraud

Berichten zufolge wurde Christine Klo für die neue Staffel als neue Figur namens Lily gecastet. Laut Deadline ist Lily "ein Flüchtling aus Gilead, der jetzt eine Anführerin der in Kanada ansässigen Widerstandsbewegung ist". Lily wird "in die Geschichte als Anführerin des Widerstands eintreten, der gefährliche Situationen nicht fremd sind. Sie wurde als eine ehemalige Martha beschrieben.

Es gibt noch keine Trailer für die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale, aber wir fügen sie zu diesem Guide hinzu, sobald sie verfügbar sind. Wir werden auch Teaser, Featurettes und andere interessante Clips einbetten.

Um wirklich auf die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale vorbereitet zu sein, müsst ihr die Staffeln eins bis vier sehen. Es ist leider nicht möglich, diese zu überspringen und die neue Staffel zu verstehen und zu genießen. Sie können die ersten vier Staffeln auf Hulu in den USA ansehen. Das Abonnement beginnt bei 6,99 Dollar pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

Oder Sie können die Staffeln auf Amazon kaufen:

squirrel_widget_12852513

Sie können The Handmaid's Tale auch auf Amazon Prime Video ausleihen:

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind der Google Chromecast mit Google TV, der Roku Express 4K, der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick.

Schreiben von Maggie Tillman.