Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marvel hat angekündigt, wann die Hawkeye-Spinoff-Serie Echo auf Disney+ erscheinen wird. Details über die Serie sind im Moment noch dünn gesät - bisher wurden nur einige Informationen zur Besetzung und ein weites Zeitfenster für die Veröffentlichung bekannt gegeben. Es gibt noch nicht einmal Trailer. Pocket-lint plant jedoch, diesen Leitfaden mit den neuesten Echo-Gerüchten, Bestätigungen und Leckerbissen zu aktualisieren, sobald sie auftauchen.

Nachdem Maya Lopez / Echo (dargestellt von Alaqua Cox) im letzten Jahr in der Serie Hawkeye auf Disney+ debütierte, ist sie die nächste, die ihre eigene Serie bekommt. Es handelt sich dabei um eine Herkunftsgeschichte, in der die Figur, die in Hawkeye einen gehörlosen Bandenführer spielte, sich ihrer Vergangenheit stellen, sich mit ihren indianischen Wurzeln verbinden und die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft begreifen muss".

Die Serie Echo wurde letztes Jahr als Teil einer ganzen Reihe von Marvel-Serien angekündigt, die auf Disney+ erscheinen, wie Agatha: House of Harkness und Ironheart.

Echo Erscheinungsdatum: 2023

Marvel hat bestätigt, dass Echo irgendwann im nächsten Jahr erhältlich sein wird. Einen genauen Zeitrahmen gibt es leider noch nicht.

Echo wird auf Disney+ veröffentlicht. Ein Abonnement für den Video-Streaming-Dienst kostet in den USA 7,99 Dollar pro Monat. Mehr über Disney+erfahren Sie in unserem Leitfaden.

Marvel hat das erste Bild von Alaqua Cox enthüllt, die in der Hauptrolle zu sehen ist (siehe oben).

In Echo werden außerdem Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene und Zahn McClarnon mitspielen. Sydney Freeland und Catriona McKenzie werden Regie führen.

Es gibt noch keine Trailer für Echo.

Um auf Echo vorbereitet zu sein, solltest du dir die Serie Hawkeye auf Disney+ ansehen. Wenn du tiefer in das MCU einsteigen willst, findest du auf Disney+ alle Marvel-Filme und -Serien, die du vor Hawkeye sehen solltest. Lesen Sie auch den Pocket-lint-Leitfaden über kommende Marvel-Filme und -Serien, jede Marvel-Post-Credit-Szene, die es je gab, und wie Sie jeden Marvel-Film in chronologischer Reihenfolge sehen können.

Schreiben von Maggie Tillman.