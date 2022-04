Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe ist in vollem Gange und scheint mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, auch bekannt als Doctor Strange 2, ihren Abschluss zu finden.

Die Fortsetzung wird verschiedene Handlungsstränge aus mehreren aktuellen Marvel-Produktionen enthalten, darunter Loki, WandaVision, What If...? und Spider-Man: No Way Home. Es scheint fast so groß wie Avengers: Endgame.

Um euch so gut wie möglich auf den Film vorzubereiten, findet ihr hier alles, was ihr über Doctor Strange 2 wissen müsst, darunter die bisherigen Trailer, Informationen zur Besetzung, das Veröffentlichungsdatum, Streaming-Details und mehr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt nach den Ereignissen von WandaVision und Spider-Man: No Way Home. Also um das Jahr 2023. Technisch gesehen ist der Film auch nach Loki angesiedelt, aber die Disney+ Serie spielt in einer anderen Zeitlinie als die Hauptzeitlinie des Marvel Cinematic Universe. (Verwirrt? Keine Sorge. Siehe Pocket-lint's umfassenden Leitfaden über die MCU-Zeitlinie).

Hier ist Marvels offizielle Synopsis für die Fortsetzung:

"In Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness öffnet das MCU das Multiversum und verschiebt seine Grenzen weiter als je zuvor. Reise ins Unbekannte mit Doctor Strange, der mit Hilfe von alten und neuen mystischen Verbündeten die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums durchquert, um sich einem mysteriösen neuen Gegner zu stellen."

Im Folgenden finden Sie die offizielle Logline von Marvel für die Fortsetzung:

"Dr. Strange spricht einen verbotenen Zauberspruch, der ein Portal zum Multiversum öffnet. Allerdings taucht eine Bedrohung auf, die für sein Team zu groß sein könnte."

Kinostart: 6. Mai 2022

Der Kinostart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist derzeit für den 6. Mai 2022 in den USA und Großbritannien geplant.

Die Fortsetzung sollte ursprünglich am 7. Mai 2021 in die Kinos kommen, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben. Er wurde zunächst auf den 5. November 2021, dann auf den 25. März 2022 und schließlich auf den 6. Mai 2022 verschoben.

Disney+ Erscheinungsdatum: Voraussichtlich 20. Juni 2022

In den vergangenen zwei Jahren hat Disney eine Handvoll Filme auf Disney+ veröffentlicht, nachdem ihr exklusives 45-Tage-Kinoprogramm abgelaufen war. Zwar hat sich das Studio noch nicht offiziell auf ein Streaming-Veröffentlichungsdatum für Doctor Strange in the Multiverse of Madness festgelegt, aber es scheint wahrscheinlich, dass der Film einen 45-tägigen exklusiven Kinostart hat, was bedeutet, dass er bereits am 20. Juni 2022 auf Disney+ erscheinen könnte.

squirrel_widget_187869

Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird von Sam Raimi inszeniert. Das Drehbuch zum Film wurde von Jade Bartlett und Loki-Autor Michael Waldron geschrieben. Danny Elfman komponierte die Filmmusik, und John Mathieson ist der Kameramann. Zu seinen bisherigen Arbeiten gehören Gladiator, Logan und X-Men: First Class.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt Benedict Cumberbatch die Rolle des Doctor Stephen Strange, Meister der mystischen Künste und Oberster Zauberer der Erde. Neben Cumberbatch kehren in der Fortsetzung von Doctor Strange auch Benedict Wong, Rachel McAdams und Chiwetel Ejiofor zurück, die ihre Rollen aus Doctor Strange von 2016 wieder aufnehmen. Erwarten Sie also ein großes Ensemble - vergleichbar mit den Avengers-Filmen.

Benedict Cumberbatch wird Doktor Stephen Strange spielen.

Benedict Wong wird Stranges vertrauten Freund Wong spielen.

Rachel McAdams wird Dr. Christine Palmer spielen.

Elizabeth Olsen wird Wanda Maximoff/Die Scharlachrote Hexe spielen.

Xochitl Gomez wird ihr MCU-Debüt als America Chavez geben

Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns wird mindestens einen weiteren Avenger haben: Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff. Es gab auch Berichte, dass Tom Hiddleston auftauchen könnte, und angesichts der großen Anzahl von Spider-Man: No Way Home, die in Doctor Strange in the Multiverse of Madness erwartet wird, ist es möglich, dass entweder Tom Holland, Tobey Maguire oder Andrew Garfield im Film auftauchen könnten.

Schließlich deutete der Super Bowl 2022-Trailer an, dass Patrick Stewart als Professor X im neuen Doctor Strange auftreten könnte. Es wäre das erste Mal, dass er die Figur seit dem Film Logan von 2017 spielen würde.

Bislang wurden zwei Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness veröffentlicht.

Der erste Teaser - veröffentlicht im Dezember 2021 - zeigt die Rückkehr von Elizabeth Olsen als Scarlet Witch und den bösen Doctor Strange aus What If...? Der zweite Trailer, der während des Super Bowls 2022 veröffentlicht wurde, zeigte unter anderem eine Aufnahme von jemandem, der Patrick Stewart zu sein scheint, der seine Rolle als Professor Charles Xavier aus den X-Men-Filmen von Foxwieder aufnimmt .

Sie sollten mindestens den ersten Teil von Doctor Strange gesehen haben, bevor Sie sich die Fortsetzung ansehen. Wenn du noch ein paar weitere Filme sehen möchtest, aber keine Zeit für einen kompletten MCU-Rewatch hast, findest du unten einen Leitfaden:

Für diejenigen unter euch, die wissen wollen, wie und wann Doctor Strange in the Multiverse of Madness in die gesamte MCU-Zeitlinie passt, gibt es diesen Leitfaden:

Schreiben von Maggie Tillman.