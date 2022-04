Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit der ersten Ankündigung von Doctor Strange in the Multiverse of Madness durch die Marvel Studios ist dies einer der geheimnisvollsten Filme der Phase 4. Die lang erwartete Fortsetzung von Doctor Strange aus dem Jahr 2016 wird als Höhepunkt mehrerer Handlungsstränge des Marvel Cinematic Universe dienen - so wie es Studio-Präsident Kevin Feige wiederholt auf der Comic-Con und der D23 Expoangedeutet hat .

Was sollten Sie also vor der US-Premiere des Films am 6. Mai 2022 zur Vorbereitung sehen? Schauen wir uns alle Filme und Serien des MCU an, auf die der neue Film Bezug nehmen könnte, und warum.

In Age of Ultron wird Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff eingeführt - die im neuen Doctor Strange-Film eine entscheidende Rolle spielen wird. Die erste Andeutung ihrer realitätsverändernden Kräfte wird zu sehen sein, als sie ihren Bruder verliert.

In diesem Film gibt der Schauspieler Benedict Cumberbatch sein MCU-Debüt als Doctor Strange, auch bekannt als Stephen Vincent Strange, und er ist ein Muss, bevor die Fortsetzung in die Kinos kommt.

Doctor Strange spielt eine entscheidende Rolle in der ersten Schlacht gegen Thanos. Er nutzt sein Wissen über die Zukunft, um zu erkennen, dass der einzige Weg, Thanos endgültig zu besiegen, darin besteht, ihn gewinnen zu lassen... vorerst.

In Endgame ist Benedict Cumberbatch zum dritten Mal als Doctor Strange zu sehen, und er nimmt an der letzten Schlacht gegen Thanos teil.

In den Episoden 4 und 10 wird eine Variante von Doctor Strange eingeführt, der die Liebe seines Lebens und nicht den Gebrauch seiner Hände verliert, was ihn auf einen dunklen Pfad führt. Es gibt eine scheinbar böse aussehende Version von Strange, die in den Trailern zu Multiverse of Madness auftaucht und mit diesen Episoden in Verbindung stehen könnte. Die fünfte Episode von Was wäre wenn... führt uns in eine zombifizierte Version des MCU ein. Die Fans vermuten, dass diese Episode mit einer scheinbar zombifizierten Version von Doctor Strange zusammenhängen könnte, die wir im neuen Trailer zu Multiverse of Madness sehen .

WandaVision zeigt, wie die frisch geschnappte Wanda Maximoff mit dem Trauma fertig wird, ihren Freund Vision töten zu müssen, nur um zu sehen, wie er wieder aufersteht und erneut getötet wird. Später übernimmt sie eine ganze Stadt, um eine Realität zu schaffen, in der sie mit Vision glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben kann. Aber Wanda ist nicht die Bösewichtin in ihrer eigenen Geschichte, als sich herausstellt, dass ihre Nachbarin Agatha (Kathryn Hahn) die ganze Zeit die böse Hexe in Westview war.

Doctor Strange ist nicht mehr der Oberste Zauberer. Sein Partner und Freund Wong (gespielt von Benedict Wong) hat diesen Titel inne, seit Strange weggeschnappt wurde. Wong hat einen Auftritt in diesem Film, in dem er für einen Moment mit dem ehemaligen Bösewicht Abomination zusammenarbeitet. Vielleicht sehen wir mehr von dieser Partnerschaft im Multiversum des Wahnsinns.

Loki enthüllt die Time Variance Authority und ihre Bemühungen, die heilige Zeitlinie zu schützen, die schließlich am Ende der ersten Staffel zerstört wird und den Weg für das Multiversum des Wahnsinns ebnet.

In No Way Home wendet sich Peter Parker (Tom Holland) an Doctor Strange, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von seiner geheimen Identität erfährt. Als Strange zustimmt, ihm mit einem realitätsverändernden Zauber zu helfen, hat das weitreichendere Folgen, als Strange sich ursprünglich vorgestellt hat.

In den Trailern zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness war Patrick Stewart zu sehen - vermutlich in der Rolle des Professor Charles Xavier, dem Anführer der X-Men. Es ist schwer zu sagen, welche Version dieser Figur im Multiversum des Wahnsinns auftauchen wird. Warum also nicht mit Stewarts erster Rolle in X-Men aus dem Jahr 2000 beginnen?

Schauen Sie sich den Pocket-lint-Leitfaden mit allen bisherigen Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe an, um zu sehen, in welcher Reihenfolge man sie am besten anschaut und wie sie alle in einer übersichtlichen Zeitleiste zusammenpassen:

Schreiben von Maggie Tillman.