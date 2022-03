Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Full Monty wird zurückkehren - dank Disney.

Das Studio hat eine limitierte Disney+-Serienadaption der BAFTA-prämierten britischen Komödie The Full Monty angekündigt - fast 25 Jahre nachdem der Film an den Kinokassen Rekorde brach. Hier finden Sie alles, was Sie über die achtteilige limitierte Serie wissen müssen, einschließlich Besetzung, Trailer und Gerüchte.

Obwohl zugegebenermaßen noch wenig bekannt ist, wird Pocket-lint diesen Leitfaden regelmäßig mit den neuesten Nachrichten aktualisieren, sobald diese bekannt werden.

Im Originalfilm The Full Monty geht es um Gaz (Robert Carlyle), der erfährt, dass seine Frau ihn wegen versäumter Unterhaltszahlungen verklagen will. Da er vor kurzem seinen Job verloren hat, gründen er und sein Freund Dave (Mark Addy) ihre eigene Striptease-Show für Männer und rekrutieren schließlich vier weitere Männer, die alle bereit sind, den "Full Monty" (d. h. völlig nackt) zu machen. Die Rückkehr auf den kleinen Bildschirm wird die Originalbesetzung auf ihrem Weg durch die postindustrielle Stadt Sheffield und die bröckelnde Gesellschaft in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Beschäftigung begleiten. Die Serie wird einen neuen Weg in die Zukunft aufzeigen, bei dem gemeinschaftliche Anstrengungen immer noch über Widrigkeiten triumphieren können.

"Wir freuen uns riesig, alle Monty Men wieder zusammenzubringen - jetzt mit einer chaotischen Entourage von Kindern, Enkeln, Haustieren und anderen Mitläufern - um zu sehen, wie das Leben in Sheffield 25 Jahre später aussieht", so der Schöpfer der Serie, Simon Beaufoy, in einer Pressemitteilung. Ob es in der neuen Fernsehserie Striptease geben wird, haben Beaufoy und Disney noch nicht bestätigt.

Kein Veröffentlichungsdatum ab März 2022

Disney hat noch nicht bestätigt, wann die The Full Monty TV-Serie erscheinen wird.

Die Dreharbeiten haben vor kurzem in den britischen Städten Sheffield und Manchester begonnen, so dass ein Veröffentlichungsdatum noch in weiter Ferne liegt.

Die Fernsehserie The Full Monty wird weltweit auf Disney+, in Lateinamerika auf Star+ und in den USA auf Hulu zu sehen sein.

Die Serie wird von Simon Beaufoy entwickelt, geschrieben und produziert.

Sie wurde von Disney+ in Auftrag gegeben, wird von FX und Searchlight entwickelt und von Little Island Productions produziert. Ausführender Produzent ist Uberto Pasolini, Regie führen Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) und Catherine Morshead (No Offence), das Drehbuch stammt von Alice Nutter. Simon Lewis fungiert als Serienproduzent.

Neben dem Wiedersehen mit dem Oscar-prämierten Drehbuchautor Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) und dem Produzenten Uberto Pasolini (Nowhere Special) wird in der Fernsehserie The Full Monty auch die Originalbesetzung zurückkehren:

Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon a Time) als Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) als Dave

Lesley Sharp (Bevor wir sterben, Scott und Bailey) als Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) als Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) als Pferd

Steve Huison (Die Royle Family, Die Navigatoren) als Lomper

Wim Snape (Die Beaker Girls, Gentleman Jack) als Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) als Gerald.

In der Serie werden auch die Kinder und Enkelkinder der Hauptfiguren vorgestellt.

Es gibt noch keine Trailer für die kommende Fernsehserie. Pocket-lint wird sie hier einbetten, sobald sie verfügbar sind.

Um sich auf die neue Fernsehserie vorzubereiten, sollten Sie sich unbedingt den Originalfilm The Full Monty (1997) ansehen, der auf Disney Plus in Großbritannien und Amazon Prime Video in den USAals Stream verfügbar ist .

Schreiben von Maggie Tillman.