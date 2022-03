The Mandalorian Staffel 3: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die dritte Staffel von "The Mandalorian" wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres erscheinen. Hier finden Sie alles, was Sie über die neue Staffel wissen müssen - einschließlich Gerüchten über die Besetzung und die Handlung sowie darüber, wann und wo Sie sie streamen können.

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: Dezember 2022

TV Line behauptet, dass die dritte Staffel von The Mandalorian um Weihnachten herum erscheinen wird.

Wenn Disney weiterhin Episoden am Mittwoch ausstrahlt, könnte die Serie am 7. Dezember, 14. Dezember, 21. Dezember oder 28. Dezember 2022 Premiere haben.

Wenn man bedenkt, dass Staffel eins und zwei von The Mandalorian auf Disney+ Premiere hatten, kann man davon ausgehen, dass Disneys Streaming-Dienst die Heimat von Staffel drei sein wird.

Es gibt noch keine Trailer für die dritte Staffel von The Mandalorian. Pocket-lint wird sie hier einbetten, sobald sie verfügbar sind.

Pedro Pascal wird als Din Djarin (alias Der Mandalorianer) zurückkehren, und Grogu (alias Baby Yoda) wird wieder an seiner Seite sein. Tatsächlich wird die Wiedervereinigung von Grogu und Din wahrscheinlich ein wichtiger Handlungspunkt sein.

In Das Buch von Boba Fett rang Baby Yoda mit sich, ob er ein Jedi werden oder bei Din bleiben sollte, entschied sich aber für Letzteres. Es wird also interessant sein zu sehen, ob Luke Skywalker weiterhin eine Rolle in The Mandalorian spielen wird. So oder so ist Moff Gideon immer noch der Oberbösewicht der Serie. Schauspieler Giancarlo Esposito verriet EW, dass Gideon in der dritten Staffel eine größere Rolle spielen wird.

Carl Weathers ist ebenfalls zurück als Greef Karga, ein Agent der Kopfgeldjägergilde. Er hat auch bestätigt, dass er wieder Regie führen wird. Katee Sackhoff schließlich wird in der dritten Staffel ihre Rolle als Bo-Katan wieder aufnehmen. Rosario Dawsons Ahsoka könnte ebenfalls zurückkehren, obwohl sie ein kommendes Spinoff hat und ihr Status nach ihrem Cameo-Auftritt in The Book of Boba Fett unbekannt ist.

Was die Schauspieler betrifft, die nicht zurückkehren, so wird Sasha Banks als Koska Reeves nicht zurückkehren. Ebenso wenig wie Gina Caranos Cara Dune aufgrund ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien.

Last but not least: Neue Darsteller. Laut The Hollywood Reporter steht Christopher Lloyd - der Zurück in die Zukunft-Darsteller - auf der Besetzungsliste für The Mandalorian. Einzelheiten zu seiner Rolle in der dritten Staffel wurden noch nicht bekannt gegeben, aber sie wurde als "Gastrolle" beschrieben.

Um auf die dritte Staffel von The Mandalorian vorbereitet zu sein, solltest du dir die ersten beiden Staffeln der Serie auf Disney+ ansehen.

Wenn du Zeit hast, solltest du dir auch die Spinoff-Serie The Mandalorian ansehen: Das Buch von Boba Fett. Sie ist ebenfalls auf Disney+ zu sehen.

Du kannst sogar noch einen draufsetzen und die gesamte Star Wars-Reihe ansehen. Pocket-lint hat einen ausführlichen Leitfaden, der die Star Wars-Zeitlinie und die richtige Reihenfolge zum Ansehen aller Filme und Serien beschreibt: Star Wars-Reihenfolge: Die beste Reihenfolge, um die Filme und Serien zu sehen.

Schreiben von Maggie Tillman.