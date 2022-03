Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Phase 4 des Marvel Cinematic Universe wird mit einer neuen TV-Serie der Marvel Studios fortgesetzt, die im Juni auf Disney+ ausgestrahlt wird.

Ms Marvel ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in deren Mittelpunkt Kamala Khan steht, ein jugendlicher Superheldenfan, der zufällig selbst einer wird - die gleichnamige Ms Marvel. Im Mittelpunkt stehen ihre Kämpfe um die Balance zwischen ihren neu entdeckten Fähigkeiten, dem Schulleben und ihren familiären Erfahrungen als muslimische Amerikanerin.

Wenn du schon einmal das Videospiel Marvel's Avengers gespielt hast, wirst du einiges über Ms. Marvel wissen, da sie eine wichtige spielbare Figur ist.

Aber hier ist alles, was du über die neue Disney+ TV-Serie wissen musst.

Ms Marvel wird am 8. Juni 2022 auf Disney+ ausgestrahlt.

Wie alle anderen TV-Serien der Marvel Studios wird auch Ms Marvel exklusiv auf Disney+ zu sehen sein.

squirrel_widget_187869

Es wird sechs Episoden in Ms Marvel Staffel 1 geben.

Kamala Khan ist nicht die erste Ms. Marvel - dieser Name wurde ursprünglich von Carol Danvers in den Comics übernommen, aber sie ist jetzt als Captain Marvel in den Büchern und im MCU bekannt. Außerdem gab es im Laufe der Jahre zwei weitere Ms. Marvels.

Khan übernahm die Rolle jedoch 2013, und ein Jahr später erschien ihre erste gleichnamige Comicserie. Für Marvel war es damals eine große Sache, denn die Figur war die erste Muslimin mit einem eigenen Titel.

Jetzt bekommt Ms. Marvel ihre eigene Fernsehserie, die hoffentlich genauso beliebt und inspirierend sein wird wie die Bücher.

Die Serie spielt in Jersey City und scheint, wie der erste Trailer (unten) zeigt, persönlicher und intimer zu sein als einige der Filme und Serien mit globaler Bedrohung, die wir bisher in der Franchise gesehen haben.

Es gibt jedoch Pläne, Ms. Marvel in zukünftige MCU-Filme und Crossover-Serien einzubeziehen.

Kamala Khan wird von der Newcomerin Iman Vellani gespielt, während Aramis Knight (Ender's Game) den Red Dagger verkörpert.

Zu den Regisseuren gehören Adil El Arbi und Bilall Fallah, die auch bei dem Will-Smith-Film Bad Boys for Life mitregierten.

Als Superhelden-Superfan ist es wahrscheinlich, dass Khan auf die Heldentaten der Avengers und vieler anderer MCU-Helden Bezug nehmen wird. Wir vermuten, dass der Film, der am meisten mit dieser Serie zu tun hat, Captain Marvel ist - schließlich ist das ihr Lieblingsheld.

Sie sollten sich den Film also vorher ansehen. Er ist, wie alle anderen Marvel-Filme auch, auf Disney+ verfügbar.

Einen vollständigen Trailer kannst du dir unten ansehen.

Schreiben von Rik Henderson.