(Pocket-lint) - Ob Sie nun ein Fan der Kardashians sind oder nicht, es ist schwer, sich ihnen zu entziehen - erst recht jetzt, wo ihre neue Show mit dem treffenden Titel The Kardashians herauskommt.

Wenn Sie einen Blick hinter den Vorhang werfen wollen, um zu sehen, was es mit dieser Familie auf sich hat und warum jeder von ihnen besessen ist (oder sie hasst), dann merken Sie sich diese Seite vor. Pocket-lint hat die wichtigsten Informationen über die Kardashians-Show, einschließlich Handlungsstränge, Streaming-Veröffentlichungsdatum und Details zum Anschauen.

Keeping Up With The Kardashians hatte eine erfolgreiche Laufzeit von 20 Staffeln, wobei die Serie 2021 nach 14 Jahren endet. Nur drei Monate, nachdem die Kardashians das Ende ihrer Reality-Serie angekündigt hatten, gab Disney bekannt, dass es eine mehrjährige Vereinbarung mit der prominenten Familie unterzeichnet hat, um exklusiv Inhalte für Hulu zu produzieren. Das erste Projekt, das direkt aus diesem Vertrag hervorgeht, ist The Kardashians. Aus den Trailern geht hervor, dass Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall und, ja, auch Mutter Kris für die neue Reality-Serie wieder dabei sind.

The Kardashians scheint etwas ernster zu sein als die oft komödiantische Originalserie, in der die Schwestern und ihre Mutter in unglaubliche Situationen gerieten, die ganz klar gescriptet waren. Kim Kardashian sagt den Zuschauern im Trailer der neuen Serie sogar, dass sie schon lange genug dabei ist, um zu wissen, dass man einfach "man selbst sein muss". Ist das ein Hinweis darauf, dass die neue Serie uns wirklich einen Blick hinter die Kulissen der Kardashians zeigen wird, frei von überdrehten Drehbuchmomenten? Wir werden es früh genug erfahren.

Die offizielle Logline für die Serie lautet:

"Die Familie, die Sie kennen und lieben, ist hier mit einer brandneuen Serie, die einen Einblick in ihr Leben gewährt. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall und Kylie kehren vor die Kamera zurück, um ihre Geschichten zu erzählen. Von dem großen Druck, ein milliardenschweres Unternehmen zu führen, bis hin zu den lustigen Freuden des Spielens und des Schulabbruchs, bringt diese Serie die Zuschauer mit einer fesselnden, ehrlichen Geschichte über die Liebe und das Leben im Rampenlicht in Kontakt."

Laut dem ersten offiziellen Trailer der Serie (oben) wird eine der wichtigsten Handlungsstränge sein, dass Kourtney und ihr Verlobter Travis Barker bestätigen, dass sie ein Baby erwarten. Außerdem werden wir sehen, wie die Familie auf Kims Beziehung mit Saturday Night Live-Comedian Pete Davidson reagiert - einschließlich eines Blicks aus erster Hand, wie ihre Romanze begann. Wir werden auch sehen, wie Kim über das Scheitern ihrer Ehe mit Kanye West spricht: "Er hat mir gesagt, dass meine Karriere vorbei ist", sagte sie an einer Stelle. Khloe, Kylie, Kendall und Jenner haben ebenfalls kurze Auftritte.

Es sieht so aus, als ob auch Tristan Thompson, Scott Disick und Rob Kardashian zu sehen sein werden.

Datum der ersten Folge: 14. April 2022

The Kardashians wird ab dem 14. April 2022 mit wöchentlichen Episoden starten. Neue Episoden werden am Donnerstag ausgestrahlt.

Im Folgenden finden Sie die Streaming-Optionen in den USA und im Vereinigten Königreich.

Die Kardashians-Serie ist in den USA exklusiv auf Hulu zu sehen. Der Streaming-Dienst des Disney-Konzerns kostet ab 6,99 $ pro Monat für den werbefinanzierten Tarif.

In Großbritannien können Sie die Serie The Kardashians auf Disney+ streamen. Disneys Flaggschiff-Streamingdienst kostet in diesem Land 7,99 £ pro Monat.

Der erste offizielle Trailer ist oben eingebettet. Ein älterer Teaser ist unten zu sehen.

Sehen Sie, was wir da gemacht haben?

Wie auch immer, um zu erfahren, wer wer in dieser Familie ist, und um auf die neue Show vorbereitet zu sein, sollten Sie die Originalshow sehen: Keeping Up With The Kardashians (oder kurz: KUWTK).

Schreiben von Maggie Tillman.