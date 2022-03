Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney hat den ersten Teaser-Trailer für seine kommende Star Wars: Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+veröffentlicht .

Der Trailer ist knapp 2 Minuten lang - was für einen Teaser ziemlich lang ist - und bietet einen ersten Blick auf die lang erwartete Rückkehr von Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi spielt 10 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Die Rache der Sith - wo der Jedi-Meister auf den verlassenen Planeten Tatooine ging, um sich vor dem Imperium zu verstecken und auf den jungen Luke Skywalker aufzupassen.

Tatsächlich sehen wir im Trailer, wie Obi-Wan auf Luke aufpasst. "Der Kampf ist vorbei", sagt Obi-Wan und bezieht sich dabei auf den Aufstieg des Imperiums. "Wir haben verloren".

Der Trailer bestätigt auch, dass Obi-Wan Tatooine in der Serie verlassen wird. Wir sehen, dass Jedi-Jäger, bekannt als Inquisitoren, hinter Obi-Wan her sind. Sie werden vom Großinquisitor angeführt, einer Figur aus Star Wars Rebels, die in der Realverfilmung von Rupert Friend gespielt wird, während ein Inquisitor namens Reva (gespielt von Moses Ingram) gezeigt wird, wie er Lukes Onkel Owen Lars (gespielt von Joel Edgerton) gegenübersteht.

McGregor wird nicht nur seine Rolle als Obi-Wan wieder aufnehmen, sondern auch Hayden Christensen als Darth Vader/Anakin Skywalker. Das letzte Mal, als wir Obi-Wans ehemaligen Lehrling gesehen haben, wurde er nach der letzten Schlacht in Die Rache der Sith in der Lava verbrannt. In der neuen Disney+ Star Wars-Serie wird es also voraussichtlich zu einem unglaublichen Rückkampf zwischen Obi-Wan und Vader kommen.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi wird am 25. Mai 2022 auf Disney+ starten.

Schreiben von Maggie Tillman.