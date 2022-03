Disney+ erwägt günstigere, werbefinanzierte Mitgliedschaft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney denkt über die Einführung eines billigeren, werbefinanzierten Angebots für seinen Dienst Disney+ in den USA nach.

Es heißt, das Unternehmen sei daran interessiert, konkurrierenden Streaming-Diensten wie Peacock und Paramount+ zu folgen und eine Alternative zu einem Vollabonnement anzubieten, um die Zuschauerzahlen weiter zu steigern.

Da sich die Welt von den Sperren und Einschränkungen löst und lernt, mit Covid zu leben, verlangsamt sich das Abonnentenwachstum bei vielen Video-Streaming-Diensten. Disney könnte in einer billigeren Stufe eine Möglichkeit sehen, das Interesse derjenigen wiederzubeleben, die sich bisher zurückgehalten haben. Oder um ehemalige Mitglieder zurückzulocken.

The Information behauptet, dass sie von einer Person, die an den Diskussionen beteiligt war", über den zukünftigen Plan informiert wurde.

Obwohl keine konkreten Details bekannt gegeben wurden, kostet Disney+ in den USA derzeit 7,99 Dollar pro Monat (oder 79,99 Dollar für ein Jahr). Andere Dienste wie Discovery+ und Paramount+ verlangen rund 4,99 Dollar für eine werbefinanzierte Mitgliedschaft.

Disney selbst bietet in den USA sogar ein werbefinanziertes Abonnement für seinen Hulu-Dienst an. Es kostet 6,99 Dollar pro Monat und enthält Werbung. Die übliche werbefreie Monatsgebühr ist mit 12,99 Dollar fast doppelt so hoch. Wenn Disney also nicht vorhat, den üblichen Disney+ Preis im kommenden Jahr deutlich anzuheben, wird jede werbegestützte Stufe wahrscheinlich billiger sein als bei Hulu.

Schreiben von Rik Henderson.