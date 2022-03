Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fans, die die Absetzung mehrerer Live-Action-Fernsehserien von Marvel auf Netflix beklagen, werden sich freuen zu erfahren, dass sie alle am Mittwoch, den 16. März, in den USA, Großbritannien, Kanada, Irland, Australien und Neuseeland auf Disney+ zu sehen sind.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist und The Defenders werden zusammen mit Agents of S.H.I.E.L.D. auf dem Streamingdienst zu sehen sein und damit endlich alle Live-Action-Adaptionen von Marvel unter einem Banner vereinen.

Sie werden in der Marvel-Sektion von Disney+ verfügbar sein, obwohl sie jeweils eine Altersfreigabe ab 18 Jahren haben (im Fall von The Punisher). Eltern sollten daher sicherstellen, dass die Kindersicherung korrekt eingestellt ist, um zu verhindern, dass jüngere Zuschauer auf die Filme stoßen.

Profile können mit einer PIN geschützt werden, und es können Zugangsbeschränkungen für ältere Inhalte festgelegt werden.

Neben der bestehenden Serie gab es im letzten Jahr Gerüchte, dass Disney Jessica Jones wieder aufleben lassen will, während Charlie Cox als Matt Murdock/Daredevil ebenfalls zurückkehren könnte, wenn auch nur in spekulativen Auftritten in anderen Filmen oder Serien.

Hoffen wir, dass die Aufnahme der klassischen Netflix-Serien ein Zeichen dafür ist, dass beides zutrifft. Für MCU-Fans sieht es 2022 bereits sehr positiv aus, denn Moon Knight wird ebenfalls am 30. März auf Disney+ starten.

Schreiben von Rik Henderson.