Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bevor Disney anfing, neue Marvel-Inhalte in Form von epischen TV-Shows wie Wandavision und Loki herauszubringen, debütierten eine Handvoll an Marvel Cinematic Universe angrenzender Serien auf Netflix . Seit mindestens 2013 hält der Streamingdienst die Rechte an Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher und The Defenders. Aber dieser Deal endet bald.

Wie zuerst von What's on Netflix bemerkt wurde, verlassen diese Marvel-TV-Shows Netflix Ende Februar. Interessanterweise hat Disney nicht verraten, wo die Shows landen werden, nachdem sie Netflix verlassen haben. Aber wenn wir raten müssten, gehen sie zu einem von Disneys eigenen Streaming-Diensten: Disney+ oder Hulu.

Sprecher von Netflix und Disney haben bestätigt, dass die Lizenz von Netflix für die Inhalte am 28. Februar endet und die Rechte an Disney zurückgefallen sind. Denken Sie daran, dass Netflix bereits vor einigen Jahren alle seine Marvel-Shows abgesagt hatte. Damals ging man davon aus, dass die Entscheidung auf Marvels Muttergesellschaft Disney zurückzuführen war, die sich auf die Einführung ihres Streaming-Dienstes Disney+ vorbereitete.

Aber vertraglich musste Marvel noch zwei Jahre warten, bevor es die verschiedenen Charaktere in den Marvel-TV-Shows von Netflix verwenden konnte. Aus diesem Grund tauchte Daredevils Kingpin, gespielt von Vincent D'Onofrio, kürzlich in der Hawkeye-Serie auf Disney+ auf. Charlie Cox kehrte auch als Daredevil in dem Blockbuster Spider-Man: No Way Home zurück, der letzten November veröffentlicht wurde.

All dies deutet natürlich darauf hin, dass die Marvel-TV-Shows von Netflix in Zukunft enger in die MCU eingebunden werden. Einen Blick darauf, wo die Marvel-TV-Sendungen von Netflix in die gesamte MCU-Timeline passen, finden Sie in der Anleitung von Pocket-Lint.

Schreiben von Maggie Tillman.