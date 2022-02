Disney+ testet Live-Streaming für Events

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney könnte in Zukunft Live-Events auf seiner Disney+ -Plattform streamen, vieles macht Amazon mit Premier League-Fußball und anderen Sportveranstaltungen über Prime Video.

Es hat seinen ersten Test erfolgreich abgeschlossen, als die Oscar-Nominierungen am Dienstag, den 8. Februar, live an Disney +-Abonnenten in den USA übertragen wurden.

In einer an The Verge gesendeten Erklärung gab das Unternehmen bekannt, dass weitere Tests stattfinden werden: „Wir sind mit den Ergebnissen zufrieden und werden im Rahmen unseres fortlaufenden und iterativen Ansatzes weiter testen, um den Verbrauchern die besten Benutzererlebnisse zu bieten“, hieß es .

Es gibt keine Details darüber, was es in den kommenden Monaten oder darüber hinaus live streamen könnte, aber wenn man bedenkt, dass es auch Hulu und ESPN+ in den USA betreibt – die beide bereits Live-Events anbieten – ist dies ein natürlicher nächster Schritt für Disneys zusätzlichen Service.

Live-Konzerte sind eine offensichtliche Wahl. Alles, wozu es sich verpflichtet hat, ist, dass es „die Möglichkeiten“ dessen untersucht, was es streamen kann.

Bisher gibt es keine Pläne, Live-Streaming in Großbritannien oder in europäischen Ländern zu testen. Jedenfalls keine, von der wir gehört haben.

Der Kanal ESPN UK könnte ein interessanter Anbieter von Inhalten sein, wenn DIsney diesen Weg gehen möchte.

Schreiben von Rik Henderson.