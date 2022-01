Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney war schüchtern darüber, welche Marvel Studios-Produktion als nächstes seinen Streaming-Service erreichen wird, aber wenn wir raten müssten, ist es Moon Knight.

Das Studio gab während des Disney+ Day Ende letzten Jahres bekannt, dass es an einer Moon Knight-Serie arbeitet, deren erster Trailer am 17. Januar 2022 landet. Jetzt behaupten Berichte, dass das Veröffentlichungsdatum von Moon Knight unmittelbar bevorsteht, wobei prominente Leaks darauf hindeuten, dass es parallel enthüllt wird der offizielle Trailer.

So oder so, hier ist alles, was Sie über das Marvel Cinematic Universe Phase Four- Projekt wissen müssen.

Die sechsteilige TV-Serie erzählt die Geschichte des Auftragskillers Marc Spector.

Spector wird von ägyptischen Göttern gerettet, als er in der Wüste dem Tode überlassen wird, und legt den Mantel des Mondritters an. Er hat eine dissoziative Identitätsstörung und ist generell ein bisschen verrückt. Im Laufe der Comics ändert sich Spectors Identität ziemlich, ebenso wie seine Hintergrundgeschichte. Zum Beispiel hat er in einigen Versionen Superkräfte und fungiert als Gefäß für den Mondgott Khonshu. Aber in anderen Iterationen ist er eher ein Sterblicher.

Wir wissen, dass Oscar Isaac als Marc Spector/Moon Knight auftreten soll, dank eines ersten Blicks auf die Show, die während des Disney+ Day debütierte.

Neben Oscar Isaac wird die Besetzung durch Ethan Hawke als unbekannte Schurkenrolle abgerundet. May Calamawy wurde auch für die Serie gecastet. Jeremy Slater, der an Josh Tranks unglückseligem Neustart der Fantastic Four und der Adaption des Superhelden-Dramas The Umbrella Academy für Netflix mitgearbeitet hat, leitet das Autorenteam von Moon Knight. Es wurde auch berichtet, dass Mohamed Diab bei dem kommenden Projekt als Regisseur fungieren wird.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum muss noch bekannt gegeben werden, aber die neuesten Leaks und Berichte deuten auf den 30. März 2022 hin.

Disney hat bereits bekannt gegeben, dass die TV-Serie auf Disney+ Premiere haben wird.

squirrel_widget_187869

Bisher hat Disney nur einen Teaser-Trailer für den ersten offiziellen Trailer veröffentlicht – der während des NFL Super Wild Card Matchups (Streaming auf Hulu/ESPN/ABC) am 17. Januar 2022 um 20:15 Uhr ET weltweit Premiere haben soll. Das ist 1 18. Januar um 15:00 Uhr in Großbritannien. Sie müssen also nicht lange warten.

Es gibt über zwei Dutzend Filme und Shows von Marvel Studios zu sehen. Es ist schwer zu sagen, ob einer davon für die neue Show wesentlich sein wird. Pocket-Lint hat das gesamte Marvel Cinematic Universe und die beste Art, es hier anzusehen, zusammengefasst . Wir schlagen vor, zumindest die neuen Disney+-Shows oder alles nach Avengers: Endgame anzusehen, da dieser Film Phase Drei abschließt und wir jetzt mit Moon Knight in Phase Vier sind.

Einen Blick darauf, was sonst noch im MCU zu Disney+ kommt, finden Sie in unserem Leitfaden: Kommende MCU-Projekte: Alle Filme und Fernsehsendungen in Arbeit.

Schreiben von Maggie Tillman.