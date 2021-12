Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist einen Monat her, seit Eternals in den Kinos uraufgeführt wurde. Leider hat sich dieses Fenster geschlossen. Aber keine Sorge, wenn Sie Ihre Chance verpasst haben, das neueste Marvel-Epos in den Kinos zu sehen. Die Veröffentlichung von "PVOD" (Premium Video on Demand) auf Disney+ ist nur noch wenige Wochen entfernt.

Wo kann man digital streamen: Disney+

Marvels Eternals wird laut dem offiziellen Twitter-Account von Eternals am 12. Januar 2022 zu Disney+ kommen. Es wird zum Streamen in den USA, Großbritannien und überall sonst verfügbar sein, wo Disneys Video-Abonnementdienst verfügbar ist.

Eternals wurde am 5. November 2021 erstmals in den US-Kinos uraufgeführt. Es spielte 157 Millionen US-Dollar im Inland und 228 Millionen US-Dollar international ein, was einem weltweiten Gesamtvolumen von 385 Millionen US-Dollar entspricht. Das ist eine solide Eröffnung während der Zeit nach der Pandemie. Als Referenz, andere neuere Marvel-Filme wie Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe und Venom: Let There Be Carnage machten weltweit 432 Millionen US-Dollar bzw. 483,4 Millionen US-Dollar.

Eternals zeigt den bisher frühesten Einblick in die Zeitleiste des Marvel Cinematic Universe. Die Eternals selbst wurden von einem Himmlischen erschaffen, um die Menschen vor bösen Wesen, die als Abweichler bekannt sind, zu schützen. Der Film stellt diese komplexe Rasse von Wesen vor, von denen jedes entweder ähnliche Fähigkeiten hat oder eine spezifische Fähigkeit hat, sei es Supergeschwindigkeit oder genialer Intellekt, was sie zu den mächtigsten Menschen in der MCU macht.

Der Hauptteil des Films spielt in der nahen Gegenwart. Oder, genauer gesagt, etwa acht Monate nachdem die Avengers alle Geschnappten zurückgebracht haben. Also, um Spider-Man: Far From Home in der MCU-Version von 2024.

Der Film wird von Chloe Zhao inszeniert, die für Nomadland einen Oscar gewonnen hat, und unter anderem mit Angelina Jolie, Selma Hayek und Richard Madden. Im Film gibt es 10 Eternals, auch bekannt als Superkräfte, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren heimlich beschützen. Hier ist ein Überblick über alle vorgestellten Eternals sowie einen Menschen, der sich auf sie einlässt:

Sersi (Gemma Chan): Sersi hat die Macht, nicht fühlende Materie zu manipulieren. Sie arbeitet im Natural History Museum in London.

Sersi hat die Macht, nicht fühlende Materie zu manipulieren. Sie arbeitet im Natural History Museum in London. Ikaris (Richard Madden): Ikaris ist eines der mächtigsten Mitglieder der Eternals. Er kann fliegen und Strahlen aus seinen Augen schießen.

Ikaris ist eines der mächtigsten Mitglieder der Eternals. Er kann fliegen und Strahlen aus seinen Augen schießen. Ajak (Salma Hayek): Ajak ist der Anführer der Ewigen. Sie hat die Kraft zu heilen und kann direkt mit den Himmlischen sprechen.

Ajak ist der Anführer der Ewigen. Sie hat die Kraft zu heilen und kann direkt mit den Himmlischen sprechen. Thena (Angelina Jolie): Thena ist die Kriegsgöttin mit der Fähigkeit, verschiedene Waffen zu manifestieren.

Thena ist die Kriegsgöttin mit der Fähigkeit, verschiedene Waffen zu manifestieren. Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos ist der Erfinder der Eternals, der aus jeder Art von Technologie alles zusammenbauen kann.

Phastos ist der Erfinder der Eternals, der aus jeder Art von Technologie alles zusammenbauen kann. Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo ist ein Krieger, der Energie mit seinen Händen manipulieren kann. Er ist auch ein Bollywood-Star.

Kingo ist ein Krieger, der Energie mit seinen Händen manipulieren kann. Er ist auch ein Bollywood-Star. Druig (Barry Keoghan): Druig hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer Leute zu manipulieren und ist ein langjähriger Rivale von Ikaris.

Druig hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer Leute zu manipulieren und ist ein langjähriger Rivale von Ikaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari hat Supergeschwindigkeit, wie DCs Flash oder Marvels Quicksilver, und ist der erste taube Superheld der MCU.

Makkari hat Supergeschwindigkeit, wie DCs Flash oder Marvels Quicksilver, und ist der erste taube Superheld der MCU. Gilgamesh (Don Lee): Lee (dessen koreanischer Name Ma Dong-seok ist) benutzt seine Fäuste, um zu kämpfen. Er ist der stärkste Krieger der Gruppe.

Lee (dessen koreanischer Name Ma Dong-seok ist) benutzt seine Fäuste, um zu kämpfen. Er ist der stärkste Krieger der Gruppe. Sprite (Lia McHugh): Sprite sieht aus wie ein Kind und verwendet Illusionen, um ihre Feinde und Verbündeten zu verwirren, ähnlich wie der Trickstergott Loki.

Sprite sieht aus wie ein Kind und verwendet Illusionen, um ihre Feinde und Verbündeten zu verwirren, ähnlich wie der Trickstergott Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman ist ein Mensch, der zusammen mit Sersi im Natural History Museum in London arbeitet.

