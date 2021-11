Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl die nächste Phase der Marvel-Filme jetzt in vollem Gange ist, wird Tom Holland seinen Spidey-Anzug in absehbarer Zeit nicht aufhängen.

Spider-Man: No Way Home soll als Finale der aktuellen Trilogie der Marvel Cinematic Universe Spider-Man-Filme dienen, aber Hollands Version des Web-Slinger ist noch nicht abgeschlossen. Sony-Produzentin Amy Pascal bestätigte gegenüber Fandango, dass er für eine neue Trilogie von Spider-Man-Filmen, die in der MCU spielt, zurückkehren wird.

„Dies ist nicht der letzte Film, den wir mit Marvel machen werden – [dies ist nicht] der letzte Spider-Man-Film“, sagte Pascal. „Wir bereiten uns darauf vor, den nächsten Spider-Man-Film mit Tom Holland und Marvel zu drehen.

Pascal fügte hinzu: "Dies ist nicht der letzte unserer MCU-Filme ... Marvel und Sony werden als Partner weitermachen."

Im Gegensatz zu den meisten anderen Marvel-Superhelden liegen die Rechte an Spider-Man sowie seinen Schurken bei Sony. Aber eine Vereinbarung zwischen Sony und Marvel Studios aus dem Jahr 2015 hat es ermöglicht, den Charakter in die MCU zu integrieren. Es gab jedoch einige Merkwürdigkeiten bei dem Deal, zum Beispiel, dass Homecoming und Far From Home beide nicht zusammen mit anderen MCU-Filmen auf Disney+ verfügbar sind.

Dennoch ist es eine aufregende Zeit für Fans, zu wissen, dass Sony und Marvel planen, weiterhin gemeinsam Filme zu drehen und dass Holland zurückkommt.

Um zu sehen, wo No Way Home in die Spider-Man-Zeitleiste passt, lesen Sie unseren Leitfaden: