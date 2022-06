Was ist der Disney+ Day, wann findet er statt und was können Sie erwarten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disneys einwöchige Reihe von Aktionen, Events und Inhaltspremieren für Disney+-Abonnenten wird ein zweites Jahr lang fortgesetzt.

Der Disney+ Day beginnt am 8. September 2022 und führt zur D23 Expo: Das ultimative Disney Fan-Event, wird der Disney+ Day mit der Premiere des Live-Action-Films Pinocchio beginnen und eine ganze Reihe neuer Inhalte aus allen Disney-Marken vorstellen.

Hier erfährst du, was du über den Disney+ Day wissen musst - wie du ihn verfolgen kannst, was Abonnenten bekommen und vieles mehr.

Letztes Jahr hat Disney den zweiten Geburtstag von Disney+ in ein Event namens Disney+ Day verwandelt. Dabei wurden eine Reihe von Feierlichkeiten für Disney+ Abonnenten koordiniert, darunter verschiedene Angebote und Einsparungen, neue Inhalte zum Anschauen und ein Stapel neuer Trailer und Sneak Peeks.

Jetzt kommt es zu einer Wiederholung.

Nahezu jeder Winkel des riesigen Disney-Imperiums hat am ersten Disney+ Day teilgenommen, und wir erwarten das Gleiche noch einmal. So konnten am Disney+ Tag sowohl Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe als auch Jungle Cruise ohne zusätzliche Kosten gestreamt werden, Disney+ Abonnenten erhielten kostenlosen Versand bei ShopDisney und konnten Walt Disney World Resort und Disneyland Resort 30 Minuten vor Öffnung der Parks betreten.

Wir hoffen, dass es zum Disney+ Day 2022 ähnliche Angebote und Inhalte geben wird.

Der zweite jährliche Disney+ Day findet am Donnerstag, den 8. September 2022, statt.

Der Disney+ Day ist kein typisches "Event" mit einer Live-Übertragung, die Sie sich ansehen können. Es handelt sich um eine ganztägige Feier mit neuen Shows, Filmen und Specials, die Sie auf Disney+ streamen können. Gehen Sie also dorthin, um alle neuen Inhalte zu sehen. Es wird erwartet, dass Disney außerhalb seines Streaming-Dienstes eine ganze Reihe von Trailern und anderen Sneak Peeks zu kommenden Programmen veröffentlicht. Die meisten dieser Teaser werden voraussichtlich über die sozialen Kanäle von Disney veröffentlicht:

Bisher wurde nur eine Sache angekündigt, aber es wird viele weitere Aktivitäten, Angebote und Aktionen am Disney+ Day geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wird am 8. September eine Realverfilmung von Pinocchio auf Disney+ Premiere haben.

Unter der Regie von Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft, Forrest Gump) wird die klassische Geschichte mit Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco und Luke Evans neu erzählt.

