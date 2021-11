Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Disney+ Day steht vor der Tür und Disney begeistert die Fans mit einer einwöchigen Reihe von Werbeaktionen.

Unter den Angeboten: Ein riesiger Rabatt auf Disney+.

Ab Montag, dem 8. November 2021, bis zum 14. November 2021 können Sie ein Disney+-Abonnement für 1,99 USD / 1,99 GBP erwerben . Das zeitlich begrenzte Angebot steht sowohl neuen als auch berechtigten wiederkehrenden Abonnenten zur Verfügung. Obwohl es nur einen Monat lang funktioniert, ist es in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern erhältlich.

Als Referenz kostet ein Abonnement von Disney+ in den USA normalerweise 7,99 USD für einen Monat. Das ist eine Ersparnis von 75 Prozent. Nicht schlecht, oder?

Um zu sehen, ob Sie sich qualifizieren, besuchen Sie den neuen Hub von Disney+ unter disneyplus.com/disneyplusday . Dort können Sie sich anmelden und Details zu anderen Disney+ Day-Events, Angeboten und neuen Inhaltspremieren erfahren. Zum Beispiel werden Shang-Chi und The Legend of the Ten Ring s Premiere haben, ebenso wie der Neustart von Home Sweet Home Alone.

Markieren Sie also unbedingt Ihre Kalender. Der Disney+ Day findet am 12. November 2021 statt. Er soll das zweijährige Jubiläum des Starts von Disneys Streaming-Dienst feiern. Weitere Informationen zu Disney+ und dem, was Sie beim Streaming-Dienst sehen können, finden Sie hier in der Anleitung von Pocket-lint.