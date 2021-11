Was ist IMAX Enhanced und welche Disney+ Filme unterstützen es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney hat einen "IMAX Enhanced"-Modus für Disney+ angekündigt.

Im Grunde führt es ein IMAX Expanded-Seitenverhältnis für eine ausgewählte Reihe von Filmen ein. IMAX und DTS arbeiteten mit Disney zusammen, um das neue Erlebnis auf die Streaming-Plattform Disney+ zu bringen. Tatsächlich ist es der erste Streaming-Dienst, der Zugang zu IMAX Enhanced hat, beginnend mit 13 Filmen. Aber es kommt auch woanders.

. @Marvel- Fans, versammelt euch! Betreten Sie diesen Freitag wieder das Marvel Cinematic Universe mit dem erweiterten Seitenverhältnis von IMAX. IMAX Enhanced kommt zu @DisneyPlus ! #IMAXonDisneyPlus #DisneyPlusDay pic.twitter.com/vYofdIE0UM — IMAX (@IMAX) 8. November 2021

Beginnen wir zunächst mit IMAX. Es ist eine bekannte Unterhaltungsmarke, die versucht, ein erstklassiges Kinoerlebnis zu schaffen, indem sie ein bestimmtes Qualitätsniveau von einem proprietären System aus hochauflösenden Kameras, Filmen, Projektoren und Großbildkinos verspricht. IMAX verwendet traditionell ein 1,43:1-Format.

IMAX Enhanced, das am 12. November 2021 auf Disney+ erscheint, ist eine neue Marke, um das IMAX-Erlebnis in Ihrem eigenen Zuhause zu erleben.

IMAX Enhanced verwendet ein neues IMAX Expanded-Seitenverhältnis von 1,90:1, das näher am 16:9-Verhältnis des Fernsehers in Ihrem Wohnzimmer liegt. Die Idee ist, mit IMAX Enhanced einen Film so zu sehen, wie der Regisseur und Kameramann ursprünglich beabsichtigt hatte, ihn dem Publikum in IMAX-Kinos zu präsentieren.

Marvel-Filme werden beispielsweise in der Regel in breiteren Letterbox-Seitenverhältnissen präsentiert. Einige von ihnen verfügen jedoch über 1,90:1-Sequenzen, die mit IMAX-zertifizierten Kameras aufgenommen wurden, um in IMAX-Kinos ein größeres Bild zu erzielen. Black Widow verfügt über 22 Minuten IMAX Expanded Aspect Ratio Filmmaterial.

Einige Marvel-Filme wie Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame wurden sogar komplett im IMAX Expanded Aspect Ratio-Format gedreht.

Diese verschiedenen Filme und Sequenzen füllen jetzt mehr von Ihrem Home-TV-Bildschirm aus, wenn sie über den erweiterten IMAX-Modus von Disney+ gestreamt werden. Das Ergebnis? Kleinere schwarze Balken. Das neue Erlebnis wird sogar "immersiven IMAX Signature Sound von DTS" beinhalten - aber nicht zum Start. Es kommt in Zukunft.

IMAX Enhanced-Inhalte werden auf Disney+ und anderen Streaming-Plattformen sowie auf Ultra-HD-Blu-ray-Discs in den USA, Europa, China und Japan eingeführt.

Ab dem 12. November 2021 können alle Disney+-Abonnenten weltweit IMAX Enhanced in 13 Marvel-Titeln erleben, die über das erweiterte Seitenverhältnis von IMAX verfügen. Alles, was Sie tun müssen, ist den Film auf Disney+ zu finden und dann auf Play zu klicken.

Die Liste der Disney+ Filme, die IMAX Enhanced unterstützen, ist wie folgt:

Ameisenmann und die Wespe

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Schwarzer Panther

Schwarze Witwe

Captain America: Bürgerkrieg

Kapitän Marvel

Doktor Seltsam

Beschützer der Galaxis

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ironman

Shang-Chi und Die Legende der zehn Ringe

Thor: Ragnarök

Hinweis: Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe feiert auch sein Debüt am Disney+ Day, an dem auch IMAX Enhanced veröffentlicht wird.

Disney+ ist der erste Launch-Partner in den USA. Aber IMAX sagte, dass die neue Erfahrung weltweit mehr Streaming-Optionen bietet:

Sony Bravia Core in den USA, Kanada, Europa, Lateinamerika und Asien

Rakuten-TV in Europa

Tencent und iQiyi in China

Tsutaya in Japan.

Neben 13 Marvel-Filmen wird die IMAX Enhanced-Kollektion um Spider-Man: Far From Home, Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life von Sony Pictures Entertainment; sowie Paramount Pictures Terminator: Dark Fate, Transformers: The Last Knight, Top Gun und mehr.

Die vollständige Liste der IMAX Enhanced-Inhalte finden Sie hier.

IMAX Enhanced-zertifizierte Geräte sind derzeit in den USA, Europa, China und Japan erhältlich, weitere werden weltweit eingeführt.

Obwohl Sie kein IMAX Enhanced-zertifiziertes Gerät benötigen, um auf den IMAX Enhanced-Kontext zuzugreifen, hat IMAX eine Untergruppe von Fernsehern, Projektoren, Lautsprechern und AV-Receivern identifiziert, die alle "strenge Leistungsstandards in Bezug auf Anzeigemodus, Auflösung, Farbe und Helligkeit erfüllen". , Kontrast und Klangtreue". Das bedeutet, dass Sie im Idealfall mit jedem dieser zertifizierten Geräte vollständig optimiert und darauf vorbereitet sind, die Bild- und Audiotechnologie von IMAX optimal zu nutzen.

Die vollständige Liste der IMAX Enhanced-zertifizierten Geräte finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie auf der I MAX Enhanced FAQ-Seite.