Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney hat angekündigt , ein Release - Datum für das Buch von Boba Fetts, ein neuen Star Wars zeigen alles über den legendären Kopfgeldjäger. Es wird am 29. Dezember 2021 auf dem Streaming-Dienst Disney+ Premiere haben.

Eine Szene nach dem Abspann während des Finales der zweiten Staffel von The Mandalorian enthüllte letzten Dezember tatsächlich, dass eine Boba Fett-Spinoff-Serie in Arbeit war. Damals sagte Disney, die Show werde im Dezember 2021 Premiere haben. Jetzt gibt es ein offizielles Datum. Wie The Mandalorian wird The Book of Boba Fett kostenlos zu sehen sein – abgesehen von den Kosten für das Abonnement von Disney+ selbst. (Weitere Informationen zu den Kosten des Dienstes finden Sie im Disney+-Leitfaden von Pocket-lint. )

Disney beschreibt The Book of Boba Fett als ein „spannendes“ Abenteuer – eines, in dem Boba Fett und der Söldner Fennec Shand „durch die Unterwelt der Galaxis“ navigieren und „in den Sand von Tatooine zurückkehren, um ihren Anspruch auf das Territorium zu erheben, das einst von Jabba the Hutt regiert wurde und sein Verbrechersyndikat".

Ansonsten ist wenig bekannt. Disney hat noch keinen Trailer veröffentlicht, obwohl dies wahrscheinlich bald kommt, da ein Premierentermin bekannt gegeben wurde.

Denken Sie daran, dass mehrere andere Star Wars-Shows für Disney+ auf den Markt kommen, einschließlich einer Serie, die sich ausschließlich auf Obi-Wan Kenobi konzentriert.