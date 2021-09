Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Walt Disney Company veranstaltet diesen November ihre erste Feier von Disney+ mit einem speziellen Disney+ Day, an dem neue Inhaltsveröffentlichungen und Vorschauen vorgestellt werden.

Es findet am Freitag, 12. November 2021, statt, wobei alle Disney+-Abonnenten für ihre anhaltende Unterstützung belohnt werden.

Zu den großen Content-Drops gehören die Streaming-Premiere des Marvel-Films Shang-Chi und The Legend of The Ten Rings. Jungle Cruise mit Dwayne "The Rock" Johnson wird allen Abonnenten zur Verfügung gestellt. Und der Neustart / die Fortsetzung von Home Alone, Home Sweet Home Alone, wird für die Vorbereitung auf die Weihnachtszeit auf der Plattform erscheinen.

An diesem Tag werden auch neue One-Shots und TV-Serien debütieren, darunter Olaf Presents - eine neue Auswahl an Shorts mit dem liebenswerten Schneemann aus Frozen. Staffel 2 von The World Laut Jeff Goldblum wird ebenfalls starten, ebenso wie der Michael Keaton-Starrer Dopesick.

Während des Fanfeiertags wird es eine Vielzahl von Sneak Peeks und Ankündigungen geben, mit neuen Trailern, ersten Blicken, Eilmeldungen, exklusiven Clips und mehr.

Ebenfalls am Disney+ Day wird der Dienst seine Reichweite auf Südkorea, Taiwan und Hongkong ausdehnen.

"Der erste Disney+ Day wird eine große Feier für unsere Abonnenten im gesamten Unternehmen sein", sagte Disney- CEO Bob Chapek .

"Dieser Tag der Wertschätzung erweckt unsere Mission zum Leben, Fans und Familien auf der ganzen Welt durch beispielloses Geschichtenerzählen zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, und wird zu einem jährlichen Tentpole-Event, das in unseren globalen Unternehmen verbreitet wird."

Ein Disney+-Abonnement kostet 7,99 £ / 7,99 $ / 8,99 € pro Monat oder 79,90 £ / 79,99 $ / 89,90 € pro Jahr.

