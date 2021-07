Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marvel hat kürzlich bekannt gegeben, wann seine lang erwartete Hawkeye-TV-Show auf dem Streaming-Dienst Disney+ debütieren wird.

Am 24. November 2021 wird es die fünfte Disney+-Show sein, die das Marvel Cinematic Universe erweitert. Neben dieser Ankündigung des Erscheinungsdatums teilte Disney das erste offizielle Bild der Show. Es hat Jeremy Renners Clint Barton vor Hailee Steinfelds Kate Bishop, alias dem neuen Hawkeye, zu stehen.

Renner debütierte 2011 als Barton oder Hawkeye in Thor. Seitdem hat Hawkeye in fünf MCU-Filmen mitgewirkt. Der Charakter hat die Angewohnheit, für die Handlung vieler Avengers-Filme von entscheidender Bedeutung zu sein. Hailee Steinfeld gibt jedoch erst jetzt ihr Debüt über die neue Serie auf Disney+. In den Comics wird die Figur von Hawkeye als junges Mädchen gerettet und sie beginnt mit dem Training, um den berühmten Bogenschützen und seine Fähigkeiten nachzuahmen.

Da Hawkeye die nächste Live-Action-Marvel-TV-Serie ist, die auf Disney+ debütiert, dachten wir, es ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Titelsuperhelden in Kontakt zu treten. Aber anstatt sich über zwei Dutzend Filme und mehrere Shows anzusehen, sollten Sie vielleicht unsere Liste der Filme und Shows verwenden, die für Hawkeye wahrscheinlich am wichtigsten sind.

HINWEIS: Gehen Sie nach unten, um eine Aufzählungsversion dieses Handbuchs zu erhalten, um Spoiler zu überspringen.

Beginnen wir mit dem Film, in dem Hawkeye die MCU betritt. Es dient natürlich auch als Einführung für Thor, Loki und ganz Asgard, also erwarte nicht eine Tonne Hawkeye während des Films. Sie werden jedoch seine frühen Anfänge sehen, beispielsweise als er für Shield arbeitet und Thors Hammer Mjolnir bewacht.

Dies ist der erste Film, in dem Hawkeye beginnt, Szenen von den Schwergewichtshelden zu stehlen.

Wir sehen zunächst eine etwas beeindruckendere Seite des Charakters, als er unter die Kontrolle von Loki gestellt wird und den Helicarrier fast mit Pfeil und Bogen abschießt. Die Kamera, die seinen Pfeilen folgt, liefert einige der cooleren Aufnahmen während der Schlacht um New York. Am wichtigsten ist, dass The Avengers für die zukünftige Hawkeye-Serie die besondere Verbindung zwischen Renners Clint Barton und Scarlett Johannssons Natasha Romanov enthüllt.

Age of Ultron bietet den Zuschauern eine Menge Hintergrundgeschichte zu Renners Clint Barton. Wenn er nicht gerade auf Rache ist, führt er zu Hause ein ziemlich normales Leben, komplett mit Frau und drei Kindern. Hawkeye spielt auch eine große Rolle dabei, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dabei zu helfen, eine Rächerin zu werden. Es gibt auch viel unbeschwerten Humor, etwa wenn Hawkeye sich über sich lustig macht, weil er Pfeil und Bogen in Kämpfen gegen superintelligente Roboter benutzt.

In Captain America: Civil War lösen sich die Avengers auf und ergreifen Partei. Dies bringt Black Widow und Hawkeye für einen Moment gegeneinander, da sie entgegengesetzte Seiten einnehmen. Natasha geht mit Iron Man und Barton, der aus dem Ruhestand kommt, steht auf der Seite von Captain America. Schließlich helfen beide Cap, was dazu führt, dass Barton in einem Superhelden-Gefängnis namens The Raft eingesperrt wird. Aber er wird am Ende des Films ausgebrochen.

Hawkeye wurde überraschenderweise in Avengers: Infinity War von 2017 vermisst. Aber die Eröffnungsszene von Endgame enthüllt ein BBQ der Hawkeye-Familie. Leider wird es durch Thanos Schnappschuss verdorben und lässt Barton völlig allein. Barton verbringt dann die fünfjährige Lücke im Film als mörderischer Bürgerwehrmann, der jeden töten will, den er für unwürdig hält, den Schnappschuss überlebt zu haben. Natasha zieht ihn aus seinem Amoklauf zurück, in der Hoffnung, seine Familie zurückzubekommen.

Das Paar geht zusammen nach Vormir, um den Seelenstein zu bergen. Es ist davon auszugehen, dass die Ereignisse auf Vormir direkt in die neue TV-Serie einfließen werden.

Während Hawkeye nicht in The Falcon und The Winter Soldier zu sehen war, zeigt es das Debüt einer anderen Figur, Julia Louis-Dreyfus Contessa Valentina Allegra de Fontaine, von der wir vielleicht mehr von der neuen Hawkeye-Serie sehen werden. Das liegt daran, dass sie in der Abspannszene unseres nächsten Films über Hawkeye spricht.

Black Widow dient als Schwanengesang für Scarlett Johanssons Natasha Romanov.

Obwohl der Film nicht Renners Hawkeye zeigt, ist er voller Anspielungen auf seine und Natashas Vergangenheit in Budapest. Die Abspannszene ist jedoch die wichtigste Verbindung zur neuen Hawkeye-Serie, da sie zeigt, wie Louis-Dreyfus Allegra De Fontaine Natashas Schwester Yolanda (Florence Pugh) mit dem Angebot anspricht, den "verantwortlichen" Mann auszuschalten Tod ihrer Schwester. Dann zeigt sie Yolanda ein Bild von Hawkeye.

Diese Empfehlung mag für einige eine kleine Überraschung sein, aber die MCU wird wahrscheinlich einige der Charaktere aus Netflix Marvel-Shows zu zukünftigen MCU-Projekten hinzufügen - darunter Charlie Cox Daredevil, Jon Berenthals Punisher und Krysten Ritters Jessica Jones. Von keinem von ihnen wird erwartet, dass er speziell in Hawkeye zu sehen ist, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass der Bösewicht von Netflix Daredevil, Vincent DOnofrios Wilson Fisk, auftaucht.

Es lohnt sich, sich die Serie nur für alle Fälle anzusehen, da DOnofrios Fisk einer der brutalsten Schurken sein könnte, die jemals in der MCU auftauchen.

Dies ist die gleiche Anleitung wie oben, nur in Listenform aufgeführt und frei von Spoilern:

Thor (2011 - Film)

Die Rächer (2012 - Film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - Film)

Captain America: Bürgerkrieg (2016 - Film)

Avengers: Endgame (2019 - Film)

Der Falke und der Wintersoldat (2021 - TV-Show auf Disney+)

Schwarze Witwe (2021 - Film)

Draufgänger (2015 bis 2018 - TV-Show)

