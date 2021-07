Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der nächsten großen TV-Shows von Marvel, ein Hawkeye-Spin-off, hat einen Veröffentlichungstermin für Disney+ erhalten .

Hawkeye wird am 24. November 2021 auf dem Streaming-Dienst debütieren. Neben der Ankündigung des Veröffentlichungstermins teilte Disney das erste offizielle Bild der Show. Es hat Jeremy Renners Clint Barton, der vor Hailee Steinfelds Kate Bishop, alias dem neuen Hawkeye, steht und vielleicht mit ihr spricht.

Marvels Live-Action Hawkeye-Serie wird auf WandaVision, The Falcon and the Winter Solide r und Loki folgen – drei weitere TV-Serien, die alle 2021 Premiere hatten und eine Fortsetzung des Marvel Cinematic Universe sind . Hawkeye wird wahrscheinlich auch an den Film Black Widow anknüpfen, wie in einem Post-Credit-Screen gehänselt.

Wenn Sie bis zum Winter mehr Marvel-Inhalte benötigen, gibt es eine animierte What If...? Show wird im August auf Disney+ uraufgeführt. Es erzählt alternative Versionen von Marvel-Geschichten, wie zum Beispiel: Was wäre, wenn Peggy Carter das Superlot-Serum anstelle von Steve Rogers hätte? Außerdem gibt es bei Marvel Kinofilme wie Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe am 3. September 2021, Eternals am 5. November 2021 und Spider-Man: No Way Home am 17. Dezember 2021.

Weitere anstehende Marvel-Shows und -Filme finden Sie in unserem Leitfaden.

squirrel_widget_187869